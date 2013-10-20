《一周经济焦点》尽管出现债务僵局，但美国经济表现仍力压欧洲

**英国形势向好**

在英格兰东南部楼市复苏的推动下，英国料确认第三季经济持续强劲成长。

路透调查分析师预计，其第三季GDP较前季成长0.8%，第二季为成长0.7%。

日本可能公布出口增速创三年来最快，但通胀率要达到2%的目标进展缓慢，尽管推出了大规模货币刺激举措。

扣除食品但包括能源在内的核心通胀率9月或同比升0.7%，低于8月创下的近五年高位0.8%。

汇丰/Markit中国采购经理人指数(PMI)料仅小幅上升。

联博香港有限公司亚洲主权债券策略师Anthony Chan表示，中国上季补充库存帮助其GDP增速提高至7.8%，但之后经济动能可能有些减弱。

他说，追踪共产党的核心政策比关注GDP的小幅变化及央行货币立场更重要。

在这一问题上，Chan说，今年稍早中国没有采用“恐慌性刺激”举措来保证2013年全年7%的经济成长目标，这让其受到鼓舞。