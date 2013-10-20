《一周经济焦点》尽管出现债务僵局，但美国经济表现仍力压欧洲

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
**英国形势向好**
在英格兰东南部楼市复苏的推动下，英国料确认第三季经济持续强劲成长。
路透调查分析师预计，其第三季GDP较前季成长0.8%，第二季为成长0.7%。
日本可能公布出口增速创三年来最快，但通胀率要达到2%的目标进展缓慢，尽管推出了大规模货币刺激举措。
扣除食品但包括能源在内的核心通胀率9月或同比升0.7%，低于8月创下的近五年高位0.8%。
汇丰/Markit中国采购经理人指数(PMI)料仅小幅上升。
联博香港有限公司亚洲主权债券策略师Anthony Chan表示，中国上季补充库存帮助其GDP增速提高至7.8%，但之后经济动能可能有些减弱。
他说，追踪共产党的核心政策比关注GDP的小幅变化及央行货币立场更重要。
在这一问题上，Chan说，今年稍早中国没有采用“恐慌性刺激”举措来保证2013年全年7%的经济成长目标，这让其受到鼓舞。
“在全球依然非常不稳定且成长不均衡的情况下，中国料继续带来稳定性，”他说。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。