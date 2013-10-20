日韩经济指标预测--10月21日-10月28日****

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月21日当周 10月20日(日) 2350 日本出口(较上年同期) 9月 +15.6% +14.7% 进口(较上年同期) +20.0% +16.0% 贸易收支(亿日圆) 逆差9,200 逆差9,603 10月21日(一) 暂无重要经济数据公布。 10月22日(二) 暂无重要经济数据公布。 10月23日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,807 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,436 10月24日(四) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 -- +1.1% (较上年同期) -- +2.3% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 9月 +0.7% +0.8% 全国CPI(较上年同期) -- +0.9% 东京地区核心CPI(较上年同期) 10月 +0.3% +0.2% 东京地区CPI(较上年同期) -- +0.5% 10月25日(五) 暂无重要经济数据公布。 10月28日当周 10月27日(日) 2100 韩国消费者信心指数 10月 -- 102 10月28日(一) 2300 韩国经常帐(亿美元) 9月 -- 77.8 10月28-29日 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 9月 -- -1.6% (较前月) -- -0.5% 2330 日本求才求职比 9月 -- 0.95 失业率 -- 4.1% 2350 日本零售销售(较上年同期) 9月 -- +1.1% (完)
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。