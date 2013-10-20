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市场报道 | 2013年 10月 21日 星期一 07:09 BJT

《汇市简讯》美元指数上周周线收在200周均线下方

2303GMT

* 周五周线收盘情况给出重要技术信号

* 过去12个月以来，周线首次收在200周移动均线下方

* 可能进一步跌向关键的结构性支撑区域

* 78-79为主要支撑--需密切关注

* 如果周线收在78下方，将是巨大的看空信号(完)

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