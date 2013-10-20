《汇市简讯》美元指数上周周线收在200周均线下方

《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
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* 周五周线收盘情况给出重要技术信号
* 过去12个月以来，周线首次收在200周移动均线下方
* 可能进一步跌向关键的结构性支撑区域
* 78-79为主要支撑--需密切关注
* 如果周线收在78下方，将是巨大的看空信号(完)
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路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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