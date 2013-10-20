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市场报道 | 2013年 10月 21日 星期一 07:35 BJT

****欧洲经济指标预测--10月21日-10月28日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:   
    
    10月21日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值   
    10月21日(一)
    0600     德国生产者物价指数(PPI)(较前月)                    9月     +0.1%     -0.1%  
                    (较上年同期)                                        -0.7%     -0.5%
    0800     意大利工业订单(较前月)(经季节调整)                 8月       --      -0.7%
              工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                          --      -2.2%
             意大利工业销售(较前月)(经季节调整)                 8月       --      -0.8%
              工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                          --      -3.6%  
    
    10月22日(二)
    0600     瑞士贸易收支(亿瑞郎)                               9月       --  顺差18.53
    0830     英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                   9月       --      114.5
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                             --     盈余30  
    
    10月23日(三)
    0645     法国企业景气指数                                  10月       98         97
    0800     意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)                     9月       --    顺差5.6 
    0830     英国货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息)        10月       --      0-9-0 
    1400     欧元区消费者信心指数                              10月  负14.40     负14.9   
    
    10月24日(四)
    0658     法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           10月初值      50.1      49.8
                 Markit服务业PMI                                         51.3      51.0
                 Markit综合PMI                                            --       50.5
    0728     德国Markit制造业PMI                           10月初值      51.5      51.1
                 Markit服务业PMI                                         53.9      53.7
                 Markit综合PMI                                            --       53.8
    0758     欧元区Markit制造业PMI                         10月初值      51.4      51.1
                 Markit服务业PMI                                         52.4      52.2
                 Markit综合PMI                                           52.5      52.2
    0800     意大利消费者信心指数                              10月     101.1     101.1
    0800     意大利薪资指数(较前月)                             9月       --       持平
                         (较上年同期)                                     --      +1.5%
    1000     英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                   10月       10         9
    
    10月25日(五)
    0800     德国Ifo企业景气判断指数                           10月     108.0     107.7
                            现况指数                                    111.6     111.4
                            预期指数                                    104.5     104.2
    0800     欧元区M3货供额(较上年同期)                         9月     +2.4%     +2.3%
                  民间贷款                                              -1.9%     -2.0%
                  M3三个月移动平均年增长率                                --      +2.3%
    0800     意大利经季节调整零售销售(经季节调整/较前月)        8月       --     -0.30%
               未经季节调整零售销售(未经季节调整/较上年同期)              --     -0.90%    
    0830     英国国内生产总值(GDP)(较前季)               第三季初值    +0.8%      +0.7%
             英国国内生产总值(GDP)(较上年同期)                         +1.5%      +1.3% 
    
    10月28日当周
    10月28日(一)
    0900    意大利企业信心                                    10月        --       96.6
    1100    英国工业联盟(CBI)零售销售差值                     10月        --         34
    
    10月28-31日
    0700    德国进口物价(较前月)                               9月      -0.1%     +0.1%
                        (较上年同期)                                      --      -3.4%
    0700    德国实质零售销售(较前月)                           9月        --      +0.5%
                            (较上年同期)                                  --      +0.3%
    
    10月28日至11月8日
    0700     英国Halifax房价指数(较前月)                      10月        --      +0.9%
             英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                    --      +5.0%
    
    (完)
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