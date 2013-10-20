欧洲经济指标预测--10月21日-10月28日****

《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 10月21日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月21日(一) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.1% -0.1% (较上年同期) -0.7% -0.5% 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 8月 -- -0.7% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- -2.2% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 8月 -- -0.8% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- -3.6% 10月22日(二) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 9月 -- 顺差18.53 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 9月 -- 114.5 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余30 10月23日(三) 0645 法国企业景气指数 10月 98 97 0800 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 9月 -- 顺差5.6 0830 英国货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息) 10月 -- 0-9-0 1400 欧元区消费者信心指数 10月 负14.40 负14.9 10月24日(四) 0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 50.1 49.8 Markit服务业PMI 51.3 51.0 Markit综合PMI -- 50.5 0728 德国Markit制造业PMI 10月初值 51.5 51.1 Markit服务业PMI 53.9 53.7 Markit综合PMI -- 53.8 0758 欧元区Markit制造业PMI 10月初值 51.4 51.1 Markit服务业PMI 52.4 52.2 Markit综合PMI 52.5 52.2 0800 意大利消费者信心指数 10月 101.1 101.1 0800 意大利薪资指数(较前月) 9月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.5% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 10月 10 9 10月25日(五) 0800 德国Ifo企业景气判断指数 10月 108.0 107.7 现况指数 111.6 111.4 预期指数 104.5 104.2 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 9月 +2.4% +2.3% 民间贷款 -1.9% -2.0% M3三个月移动平均年增长率 -- +2.3% 0800 意大利经季节调整零售销售(经季节调整/较前月) 8月 -- -0.30% 未经季节调整零售销售(未经季节调整/较上年同期) -- -0.90% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.8% +0.7% 英国国内生产总值(GDP)(较上年同期) +1.5% +1.3% 10月28日当周 10月28日(一) 0900 意大利企业信心 10月 -- 96.6 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 10月 -- 34 10月28-31日 0700 德国进口物价(较前月) 9月 -0.1% +0.1% (较上年同期) -- -3.4% 0700 德国实质零售销售(较前月) 9月 -- +0.5% (较上年同期) -- +0.3% 10月28日至11月8日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 -- +0.9% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) -- +5.0% (完)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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