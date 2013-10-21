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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 08:30 BJT

金砖国家：10月18日股汇市收盘纵览

路透10月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月18日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.78%报1,042.06点。

中国股市：沪综指缩量收升结束三连跌，经济数据向好提振市场信心

香港股市：收高1.1%，受中国数据及金沙中国涨势提振

中国汇市：人民币连五天创新高本周涨0.4%，短期升势料趋缓

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拉美股市：巴西股市指标股指上涨近1%，此前中国公布的数据显示，2013年三季度GDP同比增长7.8%，为今年以来最高。指标Bovespa指数 上涨0.82%，报55,811点，自7月初上涨逾20%。

拉美汇市：拉美货币走贬，因投资者进行获利了结

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南非股市：上涨0.3%并创下纪录收盘高位，因中国公布的正面经济数据提振Richemont 等对亚洲需求敏感的个股。综合指数 升0.39%至44,689.29点，为纪录收盘高位。Top-40绩优股指数 收升0.27%，至39,894.47点，亦为纪录收盘高位。

南非汇市：兰特兑美元升至四周高点，仍面临经常帐赤字带来的风险

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印度股市：上涨逾2%至近三年来最高收盘位，银行股受助于逢低买入上涨，且外国投资者连续第十个交易日买入蓝筹股。指标BSE指数 大涨2.29%，或467.38点，收报20,882.89点，为2010年11月以来最高收盘位。本周该股指上涨1.7%。NSE指数 上涨2.37%，或143.50点，报6,189.35点，当日创下一个月来最高百分比涨幅。

印度汇市：印度卢比兑美元下跌，盘中交投震荡，印度央行确认尚未关闭为石油企业设立的特殊美元互换窗口，帮助卢比从盘中低点反弹。卢比兑美元 收在61.27/28卢比，盘中曾涨至8月12日来的高点60.92，周四收报61.23/24。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,519.020点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.59%至839.08点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.15%，报31.93100卢布；卢布兑欧元 跌0.26%，报43.66200卢布。(完) (整理 张荻； 审校 孙茉莉)
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