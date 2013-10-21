金砖国家：10月18日股汇市收盘纵览

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透10月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月18日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.78%报1,042.06点。
中国股市：沪综指缩量收升结束三连跌，经济数据向好提振市场信心
香港股市：收高1.1%，受中国数据及金沙中国涨势提振
中国汇市：人民币连五天创新高本周涨0.4%，短期升势料趋缓
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拉美股市：巴西股市指标股指上涨近1%，此前中国公布的数据显示，2013年三季度GDP同比增长7.8%，为今年以来最高。指标Bovespa指数 上涨0.82%，报55,811点，自7月初上涨逾20%。
拉美汇市：拉美货币走贬，因投资者进行获利了结
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南非股市：上涨0.3%并创下纪录收盘高位，因中国公布的正面经济数据提振Richemont 等对亚洲需求敏感的个股。综合指数 升0.39%至44,689.29点，为纪录收盘高位。Top-40绩优股指数 收升0.27%，至39,894.47点，亦为纪录收盘高位。
南非汇市：兰特兑美元升至四周高点，仍面临经常帐赤字带来的风险
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印度股市：上涨逾2%至近三年来最高收盘位，银行股受助于逢低买入上涨，且外国投资者连续第十个交易日买入蓝筹股。指标BSE指数 大涨2.29%，或467.38点，收报20,882.89点，为2010年11月以来最高收盘位。本周该股指上涨1.7%。NSE指数 上涨2.37%，或143.50点，报6,189.35点，当日创下一个月来最高百分比涨幅。
印度汇市：印度卢比兑美元下跌，盘中交投震荡，印度央行确认尚未关闭为石油企业设立的特殊美元互换窗口，帮助卢比从盘中低点反弹。卢比兑美元 收在61.27/28卢比，盘中曾涨至8月12日来的高点60.92，周四收报61.23/24。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,519.020点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.59%至839.08点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.15%，报31.93100卢布；卢布兑欧元 跌0.26%，报43.66200卢布。(完) (整理 张荻； 审校 孙茉莉)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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