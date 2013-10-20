国际油市：美国原油接近101美元，因美元持稳且等待政府数据

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
伦敦布兰特12月原油期货 持平于每桶109.94美元，前一交易日收高0.83美元。
Joint Data Initiative周日发布的最新数据显示，沙特8月的原油日出口量较7月增加32.5万桶，至779.5万桶。8月石油日产量为1,019万桶，较前月增长15.6万桶。
美国石油协会(API)月度报告显示，美国9月石油需求较上年同期增加2.7%，因经济和出口需求转强。
第三季石油需求较去年同期增加1.7%，汽油需求增长1.2%，馏分油消费量则上升2.1%。
美国能源资料协会(EIA)将于今日稍晚公布10月11日止当周的石油数据。此后EIA将恢复正常的数据发布安排，将在周三公布10月18日当周库存报告。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 张涛)
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