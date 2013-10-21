中国经济：宏观调控政策正转为更加中性或中性略紧--央行货币政策委员

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海10月21日 - 中国央行货币政策委员会委员宋国青日前表示，今年三季度中国宏观经济出现的增速回升主要是由于保底政策的实施拉动了内需。目前来看，国内宏观调控政策正在转变为更加中性或中性略紧。
中国证券报周一报导，宋国青表示，因为二季度经济增速下滑，三季度宏观调控的总基调在一定程度上是强调保下限。三季度出现的经济增速回升主要是由于保底政策的实施拉动了内需，特别是基础设施投资。 他同时表示，目前来看，宏观调控政策正在转变为更加中性或中性略紧。财政资金继续发力的可能性不大，四季度总需求环比增速可能略有回落。由于去年四季度基数较高，总需求同比增速也会有一定幅度的回落。 他认为，如果居民消费物价指数(CPI)涨幅持续高于3%，可能引发政策收紧。如果过一段时间后，猪肉价格出现回落，则政策收紧的压力又会减小。目前来看，贷款利率并不高，存贷款利差增大主要是存款利率偏低。
上周五公布中国三季度国内生产总值（GDP）同比增速反弹至7.8%，结束此前连续两个季度放缓势头；9月CPI同比上涨3.1%，则为2月以来最高水准。
国家统计局新闻发言人盛来运并介绍，前三季度最终消费支出对GDP增长的贡献率是45.9%，拉动GDP增长3.5个百分点；资本形成总额的贡献率是55.8%，拉动GDP增长4.3个百分点；货物和服务净出口对GDP的增长贡献率是-1.7%，拉低GDP为-0.1个百分点。
中国社科院世经政所全球宏观经济研究室主任张斌表示，中国工业品占GDP比重自2007年经济危机后持续下降，说明经济活动向工业部门的倾斜逐步减少，服务业占比上升。由于服务业的市场化程度低于工业部门，劳动力、资本等难以充分利用，这是造成GDP增速放缓的因素之一。为此，应加大市场化改革力度，提升要素产出率。
北京大学国家发展研究院最新报告预计中国四季度GDP增长7.5%，CPI同比上涨3.1%。（完） (发稿 张晓翀/林琦; 审校 杨淑祯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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