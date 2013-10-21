中国经济：宏观调控政策正转为更加中性或中性略紧--央行货币政策委员

路透上海10月21日 - 中国央行货币政策委员会委员宋国青日前表示，今年三季度中国宏观经济出现的增速回升主要是由于保底政策的实施拉动了内需。目前来看，国内宏观调控政策正在转变为更加中性或中性略紧。

中国证券报周一报导，宋国青表示，因为二季度经济增速下滑，三季度宏观调控的总基调在一定程度上是强调保下限。三季度出现的经济增速回升主要是由于保底政策的实施拉动了内需，特别是基础设施投资。 他同时表示，目前来看，宏观调控政策正在转变为更加中性或中性略紧。财政资金继续发力的可能性不大，四季度总需求环比增速可能略有回落。由于去年四季度基数较高，总需求同比增速也会有一定幅度的回落。 他认为，如果居民消费物价指数(CPI)涨幅持续高于3%，可能引发政策收紧。如果过一段时间后，猪肉价格出现回落，则政策收紧的压力又会减小。目前来看，贷款利率并不高，存贷款利差增大主要是存款利率偏低。

上周五公布中国三季度国内生产总值（GDP）同比增速反弹至7.8%，结束此前连续两个季度放缓势头；9月CPI同比上涨3.1%，则为2月以来最高水准。

国家统计局新闻发言人盛来运并介绍，前三季度最终消费支出对GDP增长的贡献率是45.9%，拉动GDP增长3.5个百分点；资本形成总额的贡献率是55.8%，拉动GDP增长4.3个百分点；货物和服务净出口对GDP的增长贡献率是-1.7%，拉低GDP为-0.1个百分点。

中国社科院世经政所全球宏观经济研究室主任张斌表示，中国工业品占GDP比重自2007年经济危机后持续下降，说明经济活动向工业部门的倾斜逐步减少，服务业占比上升。由于服务业的市场化程度低于工业部门，劳动力、资本等难以充分利用，这是造成GDP增速放缓的因素之一。为此，应加大市场化改革力度，提升要素产出率。