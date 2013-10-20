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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 07:43 BJT

《中国报摘》--中国证券报10月21日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强上周五主持召开国务院常务会议，会议认为当前经济回升的基础尚不稳固，深层次矛盾依然突出，发展还面临不少风险和挑战，实现经济持续健康发展的任务仍很繁重。

* 其他:

--北京大学国家发展研究院教授、央行货币政策委员会委员宋国青指出，目前来看，宏观调控政策正在转变为更加中性或中性略紧。财政资金的使用是一个很重要的因素，继续发力的可能性不大。四季度总需求环比增速可能略有回落。

--中国重工 董事长李长印表示，国内军工研究院所正在改制过程中，一旦改制完成，将择机注入研究院所的优质资产。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 杨淑祯)
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