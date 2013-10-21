《香港报摘》--经济日报10月21日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 头版头条：
--政府计划调高启德发展区内21幅私人住宅土地的发展密度，预计最少可增建约3,350伙单位，额外容纳近1万人口。
* 其他：
--市传美国两大交易所已接纳阿里巴巴集团IPO-ALIB.N以合伙人制度形式上市之建议，不过据消息人士称，阿里巴巴集团仍希望香港加强了解合伙人制度。
--重庆银行承销商高盛报告指出，受惠于快速城镇化进程及西部发展，重庆银行2013-15财年盈利增长将高于全国平均水平，2012财年资产回报率达1.36%，在内银排行前列。
--财政司司长曾俊华在网志中指出，美国债务的根本问题仍未解决，香港银行体系相对稳健，而金管局和银行已尽量做好防御措施，减低潜在冲击。
--恒生银行 旗下恒生中国以及中银香港 旗下南商中国于上周五获批在上海自贸区开设支行。（完）
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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