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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 08:02 BJT

《香港报摘》--经济日报10月21日

* 头版头条：

--政府计划调高启德发展区内21幅私人住宅土地的发展密度，预计最少可增建约3,350伙单位，额外容纳近1万人口。

* 其他：

--市传美国两大交易所已接纳阿里巴巴集团IPO-ALIB.N以合伙人制度形式上市之建议，不过据消息人士称，阿里巴巴集团仍希望香港加强了解合伙人制度。

--重庆银行承销商高盛报告指出，受惠于快速城镇化进程及西部发展，重庆银行2013-15财年盈利增长将高于全国平均水平，2012财年资产回报率达1.36%，在内银排行前列。

--财政司司长曾俊华在网志中指出，美国债务的根本问题仍未解决，香港银行体系相对稳健，而金管局和银行已尽量做好防御措施，减低潜在冲击。

--恒生银行 旗下恒生中国以及中银香港 旗下南商中国于上周五获批在上海自贸区开设支行。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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