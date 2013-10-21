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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 08:16 BJT

香港个股：和记黄埔取消出售百佳超市的计划

路透10月18日 - 和记黄埔 周五表示，已取消出售其香港百佳超市的计划，而且将专注于在中国市场扩张。

百佳超市的潜在收购者包括香港华润创业 等知名零售商，估价为30-40亿美元。

但和记黄埔在周五提交给香港证交所的文件中表示，在进行初步的战略评估之后，决定不出售百佳超市。

“公司决定目前不再寻求不公开出售百佳超市，将继续实施加速成长策略，重点放在中国大陆，”和记黄埔表示。(完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
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