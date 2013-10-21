《综述》美联储内部对如何遏制资产泡沫意见分歧，埃文斯称升息不可取

**“钝性工具”**

一些美联储官员担心是否宽松政策在助燃看不见的资产泡沫，并把金融稳定性忧虑当做美联储应削减购债规模的理由之一。

美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治曾警告，低息延续时间过久会刺激过度风险承担。她在今年每次美联储政策制定会议上都持不同意见。同样属于强硬派的达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周四曾表示，他越来越担心低息会助长房地产泡沫。

埃文斯承认，美联储宽松货币政策的目标确实包括鼓励风险承担，原因是在经济疲软时期消费者和企业通常都偏向防御性收缩。

尽管埃文斯也说过，利率过低的时间太长会导致一些投资者过度风险承担，但他表示，如果过早升息，那么对经济整体而言可能弊大于利。

“如果我们准备启用短期利率这一钝性工具，应该格外小心，”他在演讲后对记者表示。

尽管抵押贷款市场过度行为是金融危机的核心，但美联储主席贝南克和多数联储官员都淡化对现在萌生的泡沫的忧虑。此外，他们指出更严格的银行规则可起到防护作用。

在华盛顿，纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，监管者需要设法迫使金融企业采取行动以避免陷入可能导致其关门的这类困境。

杜德利在一次监管会议上表示，“我们需要在创造激励方式上做更多努力，迫使银行尽快采取行动避开逼近的冰山。”