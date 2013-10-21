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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 09:39 BJT

企业并购：日本软银将斥资12.6亿美元收购Brightstar多数股权

根据公司方表示，2013年6月为止的12个月，Brightstar营收超过70亿美元，不计利息、税项、折旧及摊销前获利约为2.60亿美元。

Brightstar公司创办人兼执行长Marcelo Claure将先维持43%股份，但将随着软银增持股权而减少。

收购Brightstar案已获软银董事会批准，尚待监管当局同意。根据公司方预计，本交易可望在2013年底之前完成。

软银称其将以手上现有的12.6亿美元现金为本项交易提供资金，并有意为Brightstar现行流通在外的两笔优先无担保债提供担保，分别是3.5亿美元的2016年到期债券和2.50亿美元的2018年到期债券。

高盛担任Brightstar的财务顾问，Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 和K&L Gates LLP为法律顾问。为软银提供谘询的是Raine Group LLC，首席法律顾问为Morrison & Foerster LLP。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)
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