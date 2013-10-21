版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 08:24 BJT

《香港报摘》--信报10月21日

* 头版头条：

--摩根大通与美国司法部及其他政府机构达成初步和解协议，就该行在金融危机爆发前向投资者出售不良按揭证券产品，付出总值130亿美元的罚款，但仍不足以令摩通摆脱刑事检控。

* 其他：

--融创中国 预期今年的物业销售超过500亿元人民币，较原定目标超出11%。

--专注于长三角房地产市场的景瑞今天开始招股，拟集资13-17亿港元，本月31日上市。

--黑石集团 大中华区主席梁锦松表示，中国的私募股权行业处于调整期，发展机遇不再是“执平货”，而是要发掘可增值的潜在企业。

--复星医药 拟向瑞士医药企业SELLAS转让两项化合物的国外权益，代价为3.88亿欧元（约41亿港元），款项将按临床试验进展分期支付。

--壹传媒 旗下免费报章爽报今天起停刊，编采部约八成员工可转职至集团旗下其他部门，约10人遭遣散及不获额外赔偿。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘　　 ﹝PRESS-CN-CMN﹞

台湾报摘　　 ﹝PRESS-TW-CMN﹞ (整理 雷美珍；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐