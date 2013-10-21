《香港报摘》--信报10月21日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 头版头条：
--摩根大通与美国司法部及其他政府机构达成初步和解协议，就该行在金融危机爆发前向投资者出售不良按揭证券产品，付出总值130亿美元的罚款，但仍不足以令摩通摆脱刑事检控。
* 其他：
--融创中国 预期今年的物业销售超过500亿元人民币，较原定目标超出11%。
--专注于长三角房地产市场的景瑞今天开始招股，拟集资13-17亿港元，本月31日上市。
--黑石集团 大中华区主席梁锦松表示，中国的私募股权行业处于调整期，发展机遇不再是“执平货”，而是要发掘可增值的潜在企业。
--复星医药 拟向瑞士医药企业SELLAS转让两项化合物的国外权益，代价为3.88亿欧元（约41亿港元），款项将按临床试验进展分期支付。
--壹传媒 旗下免费报章爽报今天起停刊，编采部约八成员工可转职至集团旗下其他部门，约10人遭遣散及不获额外赔偿。（完）
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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