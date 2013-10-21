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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 08:24 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月21日

*工商时报：

--公司法大翻修，行政院今日审查公司法修正案，未来公开发行公司盈余分派不必等年度终了，期中即可分派盈余，如此上半年业绩不错的上市柜公司，一年可分配二次盈余。

--据指出，大陆宁波协和银行并购案，一度淡出的兆丰金 已重回谈判桌，演变成兆丰、国泰金 、台新金 三雄竞争。知情人士透露，目前以兆丰金赢面最大，一旦两岸服贸协议在立法院三读，宁波协和银花落谁家即会揭晓，中国银监会也将以最快速度通过。

--为配合自由经济示范区大力推动，行政院近日可望核定〞大陆地区人民来台投资许可办法〞，未来陆资企业在自经区内投资制造业，参照侨外投资采负面表列管理，对投资比例大幅松绑；至于服务业参照WTO(世界贸易组织)入会开放承诺表，陆企进驻自经区投资项目，将比区外一般事业项目更广。

--两岸参股议题热，上海自由贸易试验区条款出炉，不少金控和银行为达国际优质银行财务强度水准，加上准备海内外并购、参股银弹，让台资银行今年掀起筹资浪潮，相关金额预估突破千亿台币。截至目前为止，包括国泰金募集127亿台币、新光金 65亿台币、中信金 200亿台币，都已在今年完成。年底前还有兆丰金的215亿台币现增、远东银 50亿台币现增案将完成，国内银行现增金额合计已逾600亿台币。

*经济日报：

--第四季不动产市场变幻莫测，继超大量体的台肥南港地上权流标后，又有指标案意外卡住。今年总金额最大的单一所有权商用不动产标售案-内湖科技园区地标建物〞精英电脑总部大楼〞预计今日开标；消息指出，无人投标，将改为议价出售。

--第二阶段自由经济示范区可望在全台遍地开花。据了解，跨部会正规划将科学园区、加工出口区及工业园区，纳入第二阶段自经区，连同地方政府自行申设的自经区，全台将快速推进马英九总统提及的〞自由经济岛〞，将掀起近年最大一波经济转骨工程。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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