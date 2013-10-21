《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月21日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
*工商时报：
--公司法大翻修，行政院今日审查公司法修正案，未来公开发行公司盈余分派不必等年度终了，期中即可分派盈余，如此上半年业绩不错的上市柜公司，一年可分配二次盈余。
--据指出，大陆宁波协和银行并购案，一度淡出的兆丰金 已重回谈判桌，演变成兆丰、国泰金 、台新金 三雄竞争。知情人士透露，目前以兆丰金赢面最大，一旦两岸服贸协议在立法院三读，宁波协和银花落谁家即会揭晓，中国银监会也将以最快速度通过。
--为配合自由经济示范区大力推动，行政院近日可望核定〞大陆地区人民来台投资许可办法〞，未来陆资企业在自经区内投资制造业，参照侨外投资采负面表列管理，对投资比例大幅松绑；至于服务业参照WTO(世界贸易组织)入会开放承诺表，陆企进驻自经区投资项目，将比区外一般事业项目更广。
--两岸参股议题热，上海自由贸易试验区条款出炉，不少金控和银行为达国际优质银行财务强度水准，加上准备海内外并购、参股银弹，让台资银行今年掀起筹资浪潮，相关金额预估突破千亿台币。截至目前为止，包括国泰金募集127亿台币、新光金 65亿台币、中信金 200亿台币，都已在今年完成。年底前还有兆丰金的215亿台币现增、远东银 50亿台币现增案将完成，国内银行现增金额合计已逾600亿台币。
*经济日报：
--第四季不动产市场变幻莫测，继超大量体的台肥南港地上权流标后，又有指标案意外卡住。今年总金额最大的单一所有权商用不动产标售案-内湖科技园区地标建物〞精英电脑总部大楼〞预计今日开标；消息指出，无人投标，将改为议价出售。
--第二阶段自由经济示范区可望在全台遍地开花。据了解，跨部会正规划将科学园区、加工出口区及工业园区，纳入第二阶段自经区，连同地方政府自行申设的自经区，全台将快速推进马英九总统提及的〞自由经济岛〞，将掀起近年最大一波经济转骨工程。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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