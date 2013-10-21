中国经济：回升基础尚不稳固，以更大力度推进改革和调结构--国务院

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京10月21日 - 中国国务院常务会议最新表示，当前经济回升的基础尚不稳固，实现经济持续健康发展的任务仍很繁重，要以更大力度推进改革和结构调整，继续抓好已出台措施的落实。
据新华网周日晚间报导，国务院总理李克强18日主持召开国务院常务会议，部署进一步抓好夯实经济稳中向好基础的相关工作。
会议指出，在经济下行压力较大时，要坚定信心；在经济稳中向好时，也要保持清醒头脑。“要看到当前经济回升的基础尚不稳固，深层次矛盾依然突出，发展还面临不少风险和挑战，实现经济持续健康发展的任务仍很繁重。”
会议重申有条件、有能力实现全年经济社会发展预期目标，但要以更大力度推进改革和结构调整，继续抓好已出台措施的落实，使改革红利不断释放，让政策效应持续发挥。
会议召开当日中国公布三季度宏观经济数据，得益于“稳增长”政策支持，中国三季度经济增速一如预期反弹至7.8%。尽管受基数因素影响，四季度增速略放缓是大概率事件，但经济基本面向好趋势未改，全年实现7.5%增长目标几乎是板上钉钉。
国务院总结称，刚公布的统计数据表明，三季度中国经济稳中向好。农业丰收已基本定局，经济发展内生动力增强，结构调整和产业升级呈现积极变化，城镇就业继续增加，居民收入不断提高。
下一阶段，会议要求以政策兑现为目标抓落实，让政策措施尽快“落地”；以转变政府职能为抓手，继续深化改革；以塑造竞争新优势为导向，推动产业转型升级；以保基本、兜底线、促公平、可持续为准则，做好民生保障和改善工作。
备受关注的十八届三中全会定于今年11月召开，届时将描画中期中国经济改革路线图。市场期待三中全会推出深化经济体制改革的举措，再一次释放出“改革红利”。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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