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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 08:26 BJT

韩国数据：10月1-20日出口同比增2.9%，进口增1.7%--关税厅

路透首尔10月21日 - 韩国关税厅周一公布数据显示，10月1-20日的出口较上年同期增长2.9%，说明该国经济仍处于复苏轨道上。

韩国关税厅在其网站(www.customs.go.kr)公布的数据显示，10月1-20日出口额为284.89亿美元，进口额同比增1.7%至282.99亿美元，贸易顺差1.9亿美元。

韩国产业通商资源部将于11月1日公布10月贸易数据初值。(完)
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