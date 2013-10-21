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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 08:50 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息10月21日

**上海证券报**

--首只同时投资内地和香港股市的跨境跨市场ETF周一在香港交易所挂牌。

**第一财经日报**

--阿里巴巴集团证实，公司近日已获得纽交所和纳斯达克接受阿里巴巴合伙人机制的书面确认，包括董事会提名权在内的阿里巴巴合伙人机制完全符合上市规定。

**21世纪经济报 道**

--上海发布大气污染防治行动计划，计划到2017年重污染天气大幅减少，PM2.5年均浓度比2012年下降20%。

**人民日报**

--国务院国资委统计数据显示，今年前8个月，地方国资委监管企业累计实现利润总额4,174.9亿元，同比下降2.9%；净利润3,146亿元，同比下降2.6%；其中利润总额同比下降的省份有15个。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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