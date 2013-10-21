《香港重要政经日程》--10月20日-10月29日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
==================今日重要政经消息==================
10月21日（周一）
--16:30 香港9月消费物价指数（CPI）。
-- 霭华押业信贷 公布六个月业绩。
*--15:15 赛特集团IPO记者会。
==================近期重要政经消息==================
10月22日（周二）
-- 中国海外 公布第三季业绩。
-- 华能国际电力 公布第三季业绩。
-- 中芯国际 公布季度业绩。
-- 中兴通讯 公布第三季业绩。
10月24日（周四）
-- 公布9月份进出口数字。
-- 中国联通 公布第三季业绩。
-- 长城汽车 公布第三季业绩。
-- 紫金矿业 公布第三季业绩。
--10:00 中国建设银行 在中国举行特别股东大会。
10月25日（周五）
-- 中国人寿 公布第三季业绩。
-- 中国平安 公布第三季业绩。
-- 中煤能源 公布第三季业绩。
-- 中海油田服务 公布第三季业绩。
-- 中国神华 公布第三季业绩。
-- 中国南车 公布第三季业绩。
-- 永利澳门 公布第三季业绩。
-- 上海医药 公布第三季业绩。
10月27日（周日）
-- 中国建设银行 公布第三季业绩。
-- 兖州煤业 公布第三季业绩。
10月28日（周一）
*-- 卡宾 首日挂牌。
*-- 中国汇融 首日挂牌。
-- 中电控股 公布第三季业绩。
-- 中国电信 公布第三季业绩。
-- 安徽海螺 公布第三季业绩。
-- 重庆农商行 公布第三季业绩。
-- 中远太平洋 公布第三季业绩。
*10月29日（周二）
-- 中国石油 公布第三季业绩。
-- 中国石化 公布第三季业绩。
-- 中信银行 公布第三季业绩。
-- 招商银行 公布第三季业绩。
-- 海通证券 公布第三季业绩。
-- 国航 公布第三季业绩。
-- 鞍钢 公布第三季业绩。
-- 马钢 公布第三季业绩。
-- 比亚迪 公布第三季业绩。
-- 东方航空 公布第三季业绩。
-- 中海集运 公布第三季业绩。
-- 中海发展 公布第三季业绩。
-- 大唐发电 公布第三季业绩。
-- 江西铜业 公布第三季业绩。
-- 中国中冶 公布第三季业绩。
-- 国药控股 公布第三季业绩。
--09:00 交通银行 在中国举行特别股东大会。
--10:00 中信证券 在中国举行特别股东大会。
--10:00 国航 在中国举行特别股东大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 雷美珍)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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