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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 08:30 BJT

《香港重要政经日程》--10月20日-10月29日

==================今日重要政经消息==================

10月21日（周一）

--16:30 香港9月消费物价指数（CPI）。

-- 霭华押业信贷 公布六个月业绩。

*--15:15 赛特集团IPO记者会。

==================近期重要政经消息==================

10月22日（周二）

-- 中国海外 公布第三季业绩。

-- 华能国际电力 公布第三季业绩。

-- 中芯国际 公布季度业绩。

-- 中兴通讯 公布第三季业绩。

10月24日（周四）

-- 公布9月份进出口数字。

-- 中国联通 公布第三季业绩。

-- 长城汽车 公布第三季业绩。

-- 紫金矿业 公布第三季业绩。

--10:00 中国建设银行 在中国举行特别股东大会。

10月25日（周五）

-- 中国人寿 公布第三季业绩。

-- 中国平安 公布第三季业绩。

-- 中煤能源 公布第三季业绩。

-- 中海油田服务 公布第三季业绩。

-- 中国神华 公布第三季业绩。

-- 中国南车 公布第三季业绩。

-- 永利澳门 公布第三季业绩。

-- 上海医药 公布第三季业绩。

10月27日（周日）

-- 中国建设银行 公布第三季业绩。

-- 兖州煤业 公布第三季业绩。

10月28日（周一）

*-- 卡宾 首日挂牌。

*-- 中国汇融 首日挂牌。

-- 中电控股 公布第三季业绩。

-- 中国电信 公布第三季业绩。

-- 安徽海螺 公布第三季业绩。

-- 重庆农商行 公布第三季业绩。

-- 中远太平洋 公布第三季业绩。

*10月29日（周二）

-- 中国石油 公布第三季业绩。

-- 中国石化 公布第三季业绩。

-- 中信银行 公布第三季业绩。

-- 招商银行 公布第三季业绩。

-- 海通证券 公布第三季业绩。

-- 国航 公布第三季业绩。

-- 鞍钢 公布第三季业绩。

-- 马钢 公布第三季业绩。

-- 比亚迪 公布第三季业绩。

-- 东方航空 公布第三季业绩。

-- 中海集运 公布第三季业绩。

-- 中海发展 公布第三季业绩。

-- 大唐发电 公布第三季业绩。

-- 江西铜业 公布第三季业绩。

-- 中国中冶 公布第三季业绩。

-- 国药控股 公布第三季业绩。

--09:00 交通银行 在中国举行特别股东大会。

--10:00 中信证券 在中国举行特别股东大会。

--10:00 国航 在中国举行特别股东大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 雷美珍)
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