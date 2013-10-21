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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 08:57 BJT

中股业绩：国电电力前三季净利倍增，拟34.7亿购大股东发电资产

路透北京10月21日 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司 前三季度实现净利润49.3亿元人民币，同比大增110%。公司并拟自筹资金，收购控股股东--中国国电集团持有的国电安徽电力公司100%股权，收购价格约34.7亿元。

该公司周六发布的业绩报告显示，前三季实现营收438.1亿元，同比增长7.42%；基本每股收益0.286元。

公司同时公告显示，国电安徽公司主营业务包括电源、热源、新能源开发、投资、经营管理及煤炭投资及销售等。截至去年末，安徽公司净资产14.35亿元，去年实现净利润1.02亿元。

国电电力上周五收报2.36元，过去一个月累计下跌1.3%。(完)

欲浏览更多内容，请点选上证所网站 here (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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