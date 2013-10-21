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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 08:33 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月21日

路透香港10月21日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周五收市价的比较。（1美元=7.7534港元      ）
                                                                                              
 美股道琼工业指数      周五收高28点，或0.18%，报15,399.65点。因谷歌        、摩根士丹利      
 等公司的业绩强于预期，盖过了投资人对盈利增长将停滞的担忧。               
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       208.980    0.67      14617            16.203       0.89
 中国铝业                       9.200    0.77      11603             2.853       0.82
 中国移动                      55.280    0.95     146202            85.722       1.33
 中国人寿                      39.720   -0.50      57032            20.531       0.15
 中石油                       118.200    0.94      26541             9.165       0.82
 中石化                        80.540    0.11      27795             6.245       0.88
 汇丰控股                      55.210    0.09     270959            85.613       0.90
 中电信                        53.570    1.32      25749             4.153      -0.16
 中国联通                      16.430   -0.67     111093            12.739       0.46
 兖州煤业                      10.400    0.39      45383             8.064       0.29
 华能国际                      42.720    1.23      15041             8.281       0.37
 南方航空                      19.400    0.52      10653             3.008       0.28
 东方航空                      18.290    0.66       6569             1.418     -49.71
 中芯国际                       4.110    2.24      63495             0.637       1.16（完）
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