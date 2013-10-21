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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 08:55 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--10月21日-10月28日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月20日(日)

吉隆坡--30周年会议：进一步推动金融一体化与金融稳定和第三届东南亚央行研究和培训中心(SEACEN)与拉丁美洲货币研究中心(CEMLA)主办会议(至10月22日)，韩国央行总裁金仲秀将参加。

10月21日(一)

哥本哈根--全球绿色发展论坛召开会议(至10月22日)。非洲开发银行总裁Donald Kaberuka和孟加拉国央行总裁Atiur Rahman将出席。

10月22日(二)

首尔--韩国央行总裁金仲秀将与私人机构经济专家会谈。

10月23日(三)

开普敦--南非财长Pravin Gordhan向议会呈交中期预算政策报告(1200)。

哥本哈根--哥本哈根气候融资会议。非洲开发银行总裁Donald Kaberuka和丹麦央行总裁Per Callesen将出席。

安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议。

10月24日(四)

以色列特拉维夫--耶路撒冷邮报2013年度外交会议。以色列财长Yair Lapid和司法部长Tzipi Livni将讲话。

首尔--韩国央行总裁金仲秀将会见在韩国经营业务的国内外银行领袖。

马尼拉--菲律宾央行举行货币政策委员会会议。

金边--亚洲开发银行将在柬埔寨启动亚洲经济一体化监测。

10月25日(五)

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。

10月27日(日)

上海--第10届中国国际金融论坛(至10月28日)。加拿大副财长Michael Horgan、亚洲开发银行副总裁Lakshmi Venkatachalam、经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长Yves Leterme和墨西哥央行副总裁Manuel Sanchez将出席。

10月28日(一)

约翰尼斯堡--第八届非洲经济大会将召开，主题为“非洲地区一体化”(至10月30日)。非洲开发银行总裁Donald Kaberuka将参会。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校　戴素萍)
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