中国公开市场：本周可续申报正/逆回购，及三个月央票需求--业内人士

路透上海10月21日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可上报的需求与此前未有变化。具体包括28天期正回购，七天和14天逆回购需求。此外本周仍可申报三个月央票需求。

央行上周二进行100亿元人民币的七天期逆回购后，此前周四例行的14天期逆回购操作未能如期现身。加上到期续做的55亿元三年期央票，上周公开市场净回笼额达445亿元。

据路透统计，本周将有共计580亿元人民币的逆回购到期，而无央票到期。这意味着不考虑新的操作，到期部分将从市场回收580亿元的资金。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。

不过进入6月份，资金面渐趋紧张并不断加剧，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。(完)

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