港报社评：美两党恶斗害苦全球经济金融，“去美国化”还需自身硬 --明报10月21日

中国官方新华社上周发表英文评论，指出“世界也许是时候开始考虑建立一个‘去美国化’的世界”。虽然此举短期内难以成事，但全球经济金融体系如何从美国单一霸权走向多元，确应逐渐提上议事日程。

美国连日来的党争，政客在全球金融危机的悬崖边玩火，自私自利又不负责任。只是各国还是不得不把资金投进美债市场，只因全球根本还未出现美元以外的储备货币代替品。

新华社10月13日发表评论，指出，“被弄糊涂的世界，也许是时候开始考虑建立一个‘去美国化’的世界”，表示美国两党陷于对立僵局，令许多持有巨额美元资产的国家感到危险，这些应建立大小国家的重点利益都得到尊重和公平保护的新世界秩序，呼吁创造全新国际储备货币标准，防止华府内部争斗再波及外国经济。

自金融海啸后，国际社会曾热议是否要另建全球储备货币，更曾出现新兴经济体应增加在国际金融体系话语权的要求，只是后来不了了之，因目前全球还未出现可与美元抗衡的代替品。

“去美国化”目前当然不可能成事，要做到这一长远目标，中国经济若能持续稳定增长，金融体系稳健地对外开放，人民币更国际化且得到国际认受，“去美国化”才不致流于纸上谈兵。

在中国金融走向国际化这条路上，香港自然有其角色。人民币国际化的试点，香港自然是最佳选择之一，中国企业要走向国际，外国资本要走进内地，香港也能肩负起桥梁之责。中共要在经济上“去美国化”，必须积极推动金融改革，更加开放透明，否则容易流为空谈。(A02)