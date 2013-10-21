港报社评：不领导抗争，为发牌留憧憬--星岛日报10月21日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
数以万计香港电视网络员工和市民游行，要求政府发出免费电视台牌照予港视，以及解释港视出局原因。
游行人士的诉求，“解释死因”还在其次，主要还是希望政府发牌予港视。争取扭转乾坤，现时放在桌面上的有两条公开途径，其一是司法覆核行会的决定，其二是透过群众运动向政府施压。
如果法庭受理司法覆核，最终胜负难料，但是至少政府与王维基的互动经过、衡量发牌的理据，会在审讯过程中曝光，公众有较多的资讯评理。至于透过在政府总部外马拉松式示威等群众压力，要政府改变初衷，近乎不可能。
去年的国教事件，成功逼使政府全面让步，有多方面的因素，包括立法会选举逼近的政治考虑。如果现在推翻，令人觉得出尔反尔，威信扫地，难以自圆其说；要不就是承认自己当初的决定考虑不周和不合理。
如果发牌事件演变成一场政治运动，表面上撑王维基，实际上是送上死亡之吻。王维基虽然是这场争议的核心人物，但是刻意不站在这波抗议浪潮的最前线。他支持员工在政府总部外的抗议集会，但是没有亲身出席。 王维基大幅裁员后，集中精力搞节目制作，为港视安排一个“进可攻退可守”的位置。目前当局对王维基关上大门，却又在掩映之间好像露出一线门缝。
如果王维基大搞政治抗争，不仅免费电视台之门会完全对他关上，他的电视剧卖埠都会添难度。王维基强调自己的商人身分，为港视保留一丝憧憬。几时他走上政治抗争的最前线，拥抱政治化悲剧英雄的身分，才是一拍两散之日。(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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