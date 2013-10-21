港报社评：不领导抗争，为发牌留憧憬--星岛日报10月21日

数以万计香港电视网络员工和市民游行，要求政府发出免费电视台牌照予港视，以及解释港视出局原因。

游行人士的诉求，“解释死因”还在其次，主要还是希望政府发牌予港视。争取扭转乾坤，现时放在桌面上的有两条公开途径，其一是司法覆核行会的决定，其二是透过群众运动向政府施压。

如果法庭受理司法覆核，最终胜负难料，但是至少政府与王维基的互动经过、衡量发牌的理据，会在审讯过程中曝光，公众有较多的资讯评理。至于透过在政府总部外马拉松式示威等群众压力，要政府改变初衷，近乎不可能。

去年的国教事件，成功逼使政府全面让步，有多方面的因素，包括立法会选举逼近的政治考虑。如果现在推翻，令人觉得出尔反尔，威信扫地，难以自圆其说；要不就是承认自己当初的决定考虑不周和不合理。

如果发牌事件演变成一场政治运动，表面上撑王维基，实际上是送上死亡之吻。王维基虽然是这场争议的核心人物，但是刻意不站在这波抗议浪潮的最前线。他支持员工在政府总部外的抗议集会，但是没有亲身出席。 王维基大幅裁员后，集中精力搞节目制作，为港视安排一个“进可攻退可守”的位置。目前当局对王维基关上大门，却又在掩映之间好像露出一线门缝。

如果王维基大搞政治抗争，不仅免费电视台之门会完全对他关上，他的电视剧卖埠都会添难度。王维基强调自己的商人身分，为港视保留一丝憧憬。几时他走上政治抗争的最前线，拥抱政治化悲剧英雄的身分，才是一拍两散之日。(A06)