港报社评：中国经济触底反弹，靠投资拉动乏后劲--信报10月21日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
中国第三季GDP同比增长7.8%，主力依靠投资扩张拉动，与政府的宏观调控相关。但9月多项经济指标回落，增速在四季度隐现下滑压力，更重要是，增长能否摆脱过于依赖投资驱动的格局，视乎三中全会的改革方向和政策力度。
今年前三季GDP同比增长7.7%，相信可达到全年增长7.5%底线。三季度经济触底反弹，与政府支出和投资信贷扩张相关。以“三头马车”动力衡量，资本形成总额对GDP的贡献率接近56%，最终消费支出约为45%，出口则负1.7%，造成拖累，可见投资仍是今轮“稳增长”的主力，但调结构成效并未显着。
前三季度，城镇居民人均可支配收入同比名义增长9.5%，扣除价格因素，实际增长不足7%。居民人均可支配实质收入落后于经济增速，在在成为发展模式平稳转换的最大樽颈。
虽然信贷和投资扩张稳住经济，但刺激动力的持续性颇成疑问。9月末，广义货币余额逾107万亿元，同比增长高逾14%，显示信贷已大幅扩张，相信四季度政府会不轻易宽松“放水”。
即使信贷继续增加，但同等数量传导对实体经济的拉动，相信也会较前为弱，因信贷渠道效应减弱之势持续加剧。照形势观察，三季度增速较前季弹升0.3%后，动力有弱化之忧。9月工业增加值同比增速较8月回落等数据，反映经济增速在四季度放缓的端倪。
总理李克强提出“托底”稳增长的基调下，信贷和投资扩张如今已压住经济进一步下行的风险。市场期望三中全会会出台较为全面的改革方案，如何加强市场力量在金融资源配置中作用，相信会是改革政策的其中要点。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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