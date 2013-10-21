港报社评：觅地用心可取，增地积比需共识--经济日报10月21日

港府正全面检讨提高启德住宅地的地积比率。港府缺地达成10年建屋目标，谋更尽用现有土地，不难理解，惟匆忙下似走屏风楼回头楼，恐折腾城市规划、激化矛盾。

港府上月初公布长远房屋策略谘询文件，提出10年建屋47万个单位的目标，当时社会上已纷纷忧虑政府缺乏足够土地达标。发展局局长陈茂波前天虽仍表示，对达到47万个单位目标有信心，但坦言欠起6-7万个单位的土地。

究竟如何弥合此距离？政府似有三招，两招是陈茂波前天提及的检讨政府临时拨地与绿化用地，第三招是提高地积比率来达标。

检讨绿化用地，固很可能招来不同团体尤其环保组织的大力反对；另外两招则恐怕惹来盲抢地、盲起楼的批评。现时港府检讨并尽用可起楼空间，招来了见缝插楼的盲抢地批评。

港府正全面检讨啓德区内其余21幅土地，以多建3,500个单位。此明显与降低地积比的政策相违，难怪陈茂波虽强调不会再起屏风楼，但受影响地区的声音却是政府走回头路。地积比率不是不可以调整，但现时港府重新调高地积比，却是未经社会讨论而仅由高官拍板，个中有三个问题。

其一，凸显了现时土地与房屋政策的急就章与粗疏；其二，未来屏风楼又成重疾；其三，欠全面规划下，盲抢地、盲起楼的批评除引来不同地区利益、政党的反对外，更引发了人口政策的质疑，激化更多社会矛盾。

要达到10年起47万个单位的目标，究竟地从何来？市民必须作出选择。惟港府在未有足够谘询、社会未有共识下强推而行，纵出发点良好，恐怕后遗症不少。(A12)