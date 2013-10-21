港报社评：觅地用心可取，增地积比需共识--经济日报10月21日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
港府正全面检讨提高启德住宅地的地积比率。港府缺地达成10年建屋目标，谋更尽用现有土地，不难理解，惟匆忙下似走屏风楼回头楼，恐折腾城市规划、激化矛盾。
港府上月初公布长远房屋策略谘询文件，提出10年建屋47万个单位的目标，当时社会上已纷纷忧虑政府缺乏足够土地达标。发展局局长陈茂波前天虽仍表示，对达到47万个单位目标有信心，但坦言欠起6-7万个单位的土地。
究竟如何弥合此距离？政府似有三招，两招是陈茂波前天提及的检讨政府临时拨地与绿化用地，第三招是提高地积比率来达标。
检讨绿化用地，固很可能招来不同团体尤其环保组织的大力反对；另外两招则恐怕惹来盲抢地、盲起楼的批评。现时港府检讨并尽用可起楼空间，招来了见缝插楼的盲抢地批评。
港府正全面检讨啓德区内其余21幅土地，以多建3,500个单位。此明显与降低地积比的政策相违，难怪陈茂波虽强调不会再起屏风楼，但受影响地区的声音却是政府走回头路。地积比率不是不可以调整，但现时港府重新调高地积比，却是未经社会讨论而仅由高官拍板，个中有三个问题。
其一，凸显了现时土地与房屋政策的急就章与粗疏；其二，未来屏风楼又成重疾；其三，欠全面规划下，盲抢地、盲起楼的批评除引来不同地区利益、政党的反对外，更引发了人口政策的质疑，激化更多社会矛盾。
要达到10年起47万个单位的目标，究竟地从何来？市民必须作出选择。惟港府在未有足够谘询、社会未有共识下强推而行，纵出发点良好，恐怕后遗症不少。(A12)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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