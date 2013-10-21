港报社评：美债远虑未除，香港不能松懈--文汇报10月21日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
财政司司长曾俊华昨日在网志表示，美国民主、共和两党最终就提高国债上限达成协议，但只是把美国举债能力维持至明年2月7日，同样争拗很快又会出现。香港必须未雨绸缪做好额外防范，应对更坏的情况出现。美国自恃金融霸权，对债务问题不负责地以拖待变，必然令问题积重难返，削弱美国的国际影响力。
美国参众两院终在期限前，通过提高债务上限法案，最后一刻化解违约危机。其实，美债危机已成为美国的政治、经济结构性矛盾，还会周而复始地反覆出现。自上世纪60年代起，美债上限已调升近80次之多，等于平均每隔8、9个月，两院就会上演一次提升债务上限的闹剧。
香港作为细小开放型的经济体，又是国际金融中心，在联汇制度下香港与美国的经济、金融联系密切，无可避免会受到美债上限危机的影响。因此，尽管市场普通认为，美债发生违约的机会不高，但是特区政府仍要对美债上限问题保持高度警觉，做好应付最坏情况的准备，尽速将美债危机引发的震荡降至最低。
美国以毫无节制的发债度日来满足国内日益膨胀的政治、经济、民生、军事需要，而不积极考虑节省开支，减少赤字，结果美债就像滚雪球般越滚越大，而且上升速度也越来越快，用不了多长时间就又会触及上限，解决美债的难度有增无减。两党又把提升债务上限视为要胁对方的政治工具，将政党利益凌驾于国家乃至世界的利益上，在提升债务上限问题僵持拉锯，美债危机频繁上演将是意料中事，给世界金融市场造成更多的冲击。(A02)
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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