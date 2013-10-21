港报社评：美债远虑未除，香港不能松懈--文汇报10月21日

财政司司长曾俊华昨日在网志表示，美国民主、共和两党最终就提高国债上限达成协议，但只是把美国举债能力维持至明年2月7日，同样争拗很快又会出现。香港必须未雨绸缪做好额外防范，应对更坏的情况出现。美国自恃金融霸权，对债务问题不负责地以拖待变，必然令问题积重难返，削弱美国的国际影响力。

美国参众两院终在期限前，通过提高债务上限法案，最后一刻化解违约危机。其实，美债危机已成为美国的政治、经济结构性矛盾，还会周而复始地反覆出现。自上世纪60年代起，美债上限已调升近80次之多，等于平均每隔8、9个月，两院就会上演一次提升债务上限的闹剧。

香港作为细小开放型的经济体，又是国际金融中心，在联汇制度下香港与美国的经济、金融联系密切，无可避免会受到美债上限危机的影响。因此，尽管市场普通认为，美债发生违约的机会不高，但是特区政府仍要对美债上限问题保持高度警觉，做好应付最坏情况的准备，尽速将美债危机引发的震荡降至最低。

美国以毫无节制的发债度日来满足国内日益膨胀的政治、经济、民生、军事需要，而不积极考虑节省开支，减少赤字，结果美债就像滚雪球般越滚越大，而且上升速度也越来越快，用不了多长时间就又会触及上限，解决美债的难度有增无减。两党又把提升债务上限视为要胁对方的政治工具，将政党利益凌驾于国家乃至世界的利益上，在提升债务上限问题僵持拉锯，美债危机频繁上演将是意料中事，给世界金融市场造成更多的冲击。(A02)