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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 09:17 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息10月21日

*明报：

--中华煤气 执行董事暨公用业务营运总监黄维义称，新能源业务尚处于发展阶段，不会安排上市集资，集团更毋须仿效电能实业 分拆香港公用业务上市。

--市场消息指出，江苏省典当贷款商中国汇融金融 IPO的公开发售部分录得超额认购100倍，国际配售部分亦录得超额认购数倍。

--意马国际 完成出售持有《喜羊羊与灰太狼》版权之后，将恢复电脑动画业务，以及利用动漫内容进军教育业务，包括开发制作两部动画电影，总预算估计为5,000万港元。

*星岛日报：

--领汇 行政总裁王国龙称，公司旗下商场的主要客群为屋村及居屋的居民，大部分均为拥有物业而非租户，故未有因租金上升而导致消费减弱。

--吉林广泽集团行政总裁柴琇及董事长崔民东于今年5月以个人名义持有的美成集团，购入润迅通信 逾55%的股份，柴琇接受访问时，广泽将考虑赴港上市。

*苹果日报：

--中国燃气 副董事总经理兼首席财务官梁永昌称，公司有信心可实现2014年管道燃气销量85亿立方米之目标。

--星展银行香港资本市场部执行董事王良享称，预期今年内人民币再升空间有限，估计最多可升见6.06水平。

--株洲南车时代 将配售9,122万H股新股，每股作价25港元，集资超过22亿港元，将拨作购置原材料和机器设备以及一般用途。

*东方日报：

--随着欧盟颁布于2015年取消季报规定，消息透露港交所 上市委员会决定现时已毋须再就强制主板公司公布季度业绩进行市场谘询，视推行季报为“长远目标”。不过，市场却忧影响投资决策。

--市场消息透露，上海银行研究以H股全流通方式来港上市可行性，但暂时未获中证监批准，但因属较新事物，内地有不少相关法律事宜未厘清。

*文汇报：

--会德丰 和新世界 合作的柯士甸站上盖THE AUSTIN定于周六开售，过去两日累计收逾650张票登记。会德丰地产主席梁志坚指，大部分是以私人名义登记，只有约10%以公司名义。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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