《香港报摘》--其他报纸重要消息10月21日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
*明报：
--中华煤气 执行董事暨公用业务营运总监黄维义称，新能源业务尚处于发展阶段，不会安排上市集资，集团更毋须仿效电能实业 分拆香港公用业务上市。
--市场消息指出，江苏省典当贷款商中国汇融金融 IPO的公开发售部分录得超额认购100倍，国际配售部分亦录得超额认购数倍。
--意马国际 完成出售持有《喜羊羊与灰太狼》版权之后，将恢复电脑动画业务，以及利用动漫内容进军教育业务，包括开发制作两部动画电影，总预算估计为5,000万港元。
*星岛日报：
--领汇 行政总裁王国龙称，公司旗下商场的主要客群为屋村及居屋的居民，大部分均为拥有物业而非租户，故未有因租金上升而导致消费减弱。
--吉林广泽集团行政总裁柴琇及董事长崔民东于今年5月以个人名义持有的美成集团，购入润迅通信 逾55%的股份，柴琇接受访问时，广泽将考虑赴港上市。
*苹果日报：
--中国燃气 副董事总经理兼首席财务官梁永昌称，公司有信心可实现2014年管道燃气销量85亿立方米之目标。
--星展银行香港资本市场部执行董事王良享称，预期今年内人民币再升空间有限，估计最多可升见6.06水平。
--株洲南车时代 将配售9,122万H股新股，每股作价25港元，集资超过22亿港元，将拨作购置原材料和机器设备以及一般用途。
*东方日报：
--随着欧盟颁布于2015年取消季报规定，消息透露港交所 上市委员会决定现时已毋须再就强制主板公司公布季度业绩进行市场谘询，视推行季报为“长远目标”。不过，市场却忧影响投资决策。
--市场消息透露，上海银行研究以H股全流通方式来港上市可行性，但暂时未获中证监批准，但因属较新事物，内地有不少相关法律事宜未厘清。
*文汇报：
--会德丰 和新世界 合作的柯士甸站上盖THE AUSTIN定于周六开售，过去两日累计收逾650张票登记。会德丰地产主席梁志坚指，大部分是以私人名义登记，只有约10%以公司名义。（完）
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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