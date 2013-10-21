中国企业：阿里巴巴合伙人制度获得美交易所确认，但香港仍为首选--报载

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海10月21日 - 中国最大的电子商务企业--阿里巴巴集团 的首次公开发行(IPO)问题因其合伙人机制而在香港和美国等地继续徘徊。阿里巴巴称公司已获得纽交所和纳斯达克接受阿里巴巴合伙人机制的书面确认，并称包括董事会的提名权等在内的阿巴巴合伙人机制完全符合上市规定。
但《第一财经日报》周一援引资本人士表示，美国可以采用不同表决权股份结构上市，书面确认仅表明美国方面认可这个模式而已，并不代表阿里巴巴已经选定美国放弃香港上市。
“香港的窗口并未关闭，目前仍是最适合上市的首选地；赴美上市只是阿里巴巴IPO的B计划。”该报引述接近阿里巴巴IPO项目的投行人士表示，虽然面临能否保持控制权的巨大风险，但对于阿里巴巴集团来说，香港的监管环境更熟悉，商业模式更易被投资者理解，估值和投资者的认可度更高。
截至目前，阿里巴巴尚未正式公布上市地点。仅从程序上来看，阿里巴巴也尚未向港交所递交招股书。
另一方面，在舆论的争议下，港交所也尚未通过正式途径对外表态，是否接受阿里巴巴在港上市。
阿里巴巴第二季度的净利润率达到41.3%，花旗报告按照阿里巴巴同行平均的2014年前瞻市盈率23倍计算，阿里巴巴集团的估值有望达到900亿美元。（完） (发稿 徐永; 审校 杨淑祯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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