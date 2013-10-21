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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 12:08 BJT

修正-全球金市：金价守在1,300美元上方，因看好美联储暂不缩减刺激计划

(更正：补上漏字“高”，正文第三段应为“为10月8日以来最高水准”)

路透新加坡10月21日 - 金价周一守在每盎司1,300美元上方的一周半高位，因看好美国联邦储备理事会(美联储/FED)将暂时不会缩减其经济刺激计划，美国着眼于对预算问题采取更长久的解决之道。

上周金价创下两个月来最大周涨幅，此前美国议员在最后关头达成协议，避开了债务违约并让政府机构重新运作。

0046 GMT时，现货金 小升0.1%至每盎司1,317.39美元。周五时金价触及1,325.21美元，为10月8日以来最高水准。上周上涨3.4%。

美国期金 微升0.2%报每盎司1,317.50美元。

美国达成的预算协议将政府举债权限延长至2月7日，恢复联邦拨款至1月15日，表明还可能发生类似危机，除非国会找到长期解决方案。

印度9月黄金饰品出口连续第二个月上升，而且美国圣诞节购物季高峰前动能有望持续，因出口商的供应压力缓解。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust周四的黄金持仓较前日下降0.4%。

高盛仍预计2014年底金价为每盎司1,050美元，称仍在等待数据以确认美国经济反弹。经济形势好转可能支持美联储缩减刺激，即便美国没有达成长期解决方案有可能推迟缩减刺激的时间。(完)

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