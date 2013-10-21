修正-全球金市：金价守在1,300美元上方，因看好美联储暂不缩减刺激计划

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(更正：补上漏字“高”，正文第三段应为“为10月8日以来最高水准”)
路透新加坡10月21日 - 金价周一守在每盎司1,300美元上方的一周半高位，因看好美国联邦储备理事会(美联储/FED)将暂时不会缩减其经济刺激计划，美国着眼于对预算问题采取更长久的解决之道。
上周金价创下两个月来最大周涨幅，此前美国议员在最后关头达成协议，避开了债务违约并让政府机构重新运作。
0046 GMT时，现货金 小升0.1%至每盎司1,317.39美元。周五时金价触及1,325.21美元，为10月8日以来最高水准。上周上涨3.4%。
美国期金 微升0.2%报每盎司1,317.50美元。
美国达成的预算协议将政府举债权限延长至2月7日，恢复联邦拨款至1月15日，表明还可能发生类似危机，除非国会找到长期解决方案。
印度9月黄金饰品出口连续第二个月上升，而且美国圣诞节购物季高峰前动能有望持续，因出口商的供应压力缓解。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust周四的黄金持仓较前日下降0.4%。
高盛仍预计2014年底金价为每盎司1,050美元，称仍在等待数据以确认美国经济反弹。经济形势好转可能支持美联储缩减刺激，即便美国没有达成长期解决方案有可能推迟缩减刺激的时间。(完)
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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