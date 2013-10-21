《全球重要经济事件一览表》--10月21日-10月28日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
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10月21日(一)
东京--日本央行召开分支机构经理季度会议，公布地区经济报告。日本央行总裁黑田东彦将发表讲话。
马德里--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)就“西班牙在欧洲和世界的未来”主题进行圆桌讨论。西班牙央行总裁林德将发表讲话。
巴黎--欧洲央行执委科尔在欧洲央行及法国央行主办的支付会议发表演讲(0500)。
维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼和拉脱维亚央行总裁Iimars Rimsevics发表演讲(0930)。
哥本哈根--全球绿色增长论坛在丹麦举行(至10月22日)。
卢布尔雅那--欧元集团主席迪塞尔布洛姆访问斯洛文尼亚，并会见该国总理和财长。
法兰克福--德国央行副总裁劳滕施莱格在一个银行监管会议上，就银行杠杆比例发表讲话(1700)。
10月22日(二)
伦敦--英国央行副总裁宾恩在商业经济学家协会年会上致词(0810)。
伦敦--英国财长欧思邦在路透举办的活动上致辞。
卢布尔雅那--斯洛文尼亚央行总裁Bostjan Jazbec在一次商业会议上就斯洛文尼亚银行业问题发表讲话(1430)。
10月23日(三)
伦敦--英国央行公布10月货币政策委员会(MPC)会议记录。
哥本哈根--哥本哈根气候融资会议(Copenhagen Climate Finance Meeting)。非洲开发银行总裁Donald Kaberuka及丹麦央行总裁Per Callesen将出席。
渥太华--加拿大央行公布货币政策报告并宣布利率决定。
斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至10月24日)。
西班牙马略卡岛--西班牙央行总裁林德举行记者会。
10月24日(四)
伦敦--英国央行货币政策委员会委员威尔和前新西兰央行董事局主席Arthur Grimes参与外汇制度的专题讨论(1730)。
伦敦--英国央行总裁卡尼在金融时报发表演讲并举行记者会。
墨尔本--澳洲央行副总裁洛威在CFA Melbourne Institute年度投资会议上讲话(0300)。
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决议。
奥斯陆--挪威央行政策制定执委会召开议息会议。
10月25日(五)
米兰--欧洲央行执委亚斯穆森在博科尼大学接受颁奖。
10月26日(六)
柏林--德国央行副总裁劳滕施莱格就欧洲债务危机及其对年轻人的冲击发表讲话(0900)。
10月27日(日)
上海--第10届中国国际金融论坛(CIFF)举行(至10月28日)。加拿大副财长Michael Horgan、亚洲开发银行副行长Lakshmi Venkatachalam和经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长Yves Leterme将参加。
马德里--欧元集团主席迪塞尔布洛姆访问西班牙(至10月28日)。
10月28日(一)
暂无重要经济事件。
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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