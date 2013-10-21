港报财经评论：安全资产仅余人民币--信报10月21日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
安全资产仅余人民币/ 习广思
投资世界中，安全资产买少见少，受惠美国量宽政策的资产，特别是美债、黄金，都是传统的安全资产。印银纸效应引发资产价膨胀，随着退市机会大增，水是收而不是放，意味着这些安全资产的价格将见顶回落。然而，目前还有一项安全资产存在优势，那就是人民币。人民币长期升值的趋势至今未变，近日兑美元汇价持续创新高，年初至今升幅为2.3%。中国经济增长放缓，但人民币仍然强势，新兴市场的走资潮引发货币贬值，唯独人民币持续升值，许多投资者或感到疑惑，甚至认为情况不寻常，货币强势毕竟对疲弱的出口不利。市场对人民币强势有不同解释，有说是因为热钱流入，亦有人认为是中国配合改革，容许市场力量主导，为人民币国际化试水温。此外，全球经济增长减速，外资认为中国经济增长即使减速至7%，仍属于高速增长。
市场对人民币能否持续升值存在疑惑，即将举行的三中全会或会给予市场一些指引。人民币走向国际化是迟早的事，虽然时间无法预测，却令市场产生持续升值的预期。至于另一个不能不提的因素，就是中国内地的通胀压力。没有一项资产的价格会长升不跌，人民币过去8年的升值速度，或叫许多人意想不到，相信日后人民币升值的趋势不会转变，变的只是速度及波幅。如果保守地以每年2%升值幅度来计算，港元兑人民币在2020年将跌破七，人民币由2005年汇改以来的升值幅度将达36%。
大市方面，强势股续强，濠赌股、科网股、智能手机股、乳业股，新能源股炒完再炒。内房股走势迥异，体育零售股逐步转强，部分股价见一年新高。尽管如此，投资者对第四季市况不宜过分悲观，10月上旬的风险忧虑已过，上周标普500再创新高，消化了债务上限的隐忧。港股等待三中全会的政策启示，恒指整固近一个月，在23,000点水平上落，气氛见好转，有望上试23,500点，且看恒指在第四季能否冲破24,000点阻力。指数升跌反映市场气氛，在大市无甚表现下，今年的投资主题脱离宏观经济，投资者集中在股海寻宝，实行炒股不炒市。第四季市况有望好转，强势股仍是资金的追逐对象，濠赌股盛极未衰，近期二三线中小型股份狂炒，投资者应该明白到，可投资的股票实在不多。(B02)
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美元走势大逆转/ 苏子
上周五美国10年期国债息率在盘中曾一度下挫至2.54厘，较上日收市下跌近2%及开市价下跌2.3%，但到收市时却回升至2.58厘，并与上日的2.59厘收市价相若。上周五美国10年期国债息率可以自低位有力回升，使到本来表现甚为疲弱的美元，不致向下展开更深的单边跌市。美元兑日圆亦得在跌至近期反弹幅度的61.8%调整目标附近获得承接，低位仅见97.52水平便成功止跌回稳，避免单边市形成考验更关键的200天SMA支持，短期内美元兑日圆稳守61.8%调整目标不破，预料将再次挑战99阻力。
下周美国10年期国债息率的表现将会影响美元的走势。市场目前相信，美国近期的政治僵局或令到美国的GDP减少0.6%，故联储局于今年内已无望收水，故有利美国10年期国债息率进一步走低及不利美元下周的表现，但相信，目前的市场是善变的，只要明天美国公布因受到美国政府局部停运而未能公布的9月就业报告，结果若令市场相信美国经济复苏的步伐有加快的势头，令市场重燃今年内联储局可能提早收水的忧虑，预料美国10年期债息届时将进一步上升。早前一直不肯跟随债息一同上升的美汇指数，有可能会追落后，从而扭转上周美元的大弱势。
若美汇指数如预期般可以于本周内止跌回升，相信欧罗兑美元将会于上半年的1.3711高位附近形成不利后市的双顶形态，以及向下作出较深的调整，一旦失守1.345，将朝着1.32方向迈进。此外，美国解除债务危机后，美元已可以恢复避险货币功能了，故小心即使明天美国公布就业数据表现较为差劲，但因为环球股市可能趁机向下大幅调整，而令市场避险情绪突然上升，结果却同样会有利本周美元可能出现止跌回升的势头。本周早段美汇指数若成功返回10天SMA以上收市，已可视作强烈利好讯号。(B08)
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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