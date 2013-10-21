港报财经评论：安全资产仅余人民币--信报10月21日

安全资产仅余人民币/ 习广思

投资世界中，安全资产买少见少，受惠美国量宽政策的资产，特别是美债、黄金，都是传统的安全资产。印银纸效应引发资产价膨胀，随着退市机会大增，水是收而不是放，意味着这些安全资产的价格将见顶回落。然而，目前还有一项安全资产存在优势，那就是人民币。人民币长期升值的趋势至今未变，近日兑美元汇价持续创新高，年初至今升幅为2.3%。中国经济增长放缓，但人民币仍然强势，新兴市场的走资潮引发货币贬值，唯独人民币持续升值，许多投资者或感到疑惑，甚至认为情况不寻常，货币强势毕竟对疲弱的出口不利。市场对人民币强势有不同解释，有说是因为热钱流入，亦有人认为是中国配合改革，容许市场力量主导，为人民币国际化试水温。此外，全球经济增长减速，外资认为中国经济增长即使减速至7%，仍属于高速增长。

市场对人民币能否持续升值存在疑惑，即将举行的三中全会或会给予市场一些指引。人民币走向国际化是迟早的事，虽然时间无法预测，却令市场产生持续升值的预期。至于另一个不能不提的因素，就是中国内地的通胀压力。没有一项资产的价格会长升不跌，人民币过去8年的升值速度，或叫许多人意想不到，相信日后人民币升值的趋势不会转变，变的只是速度及波幅。如果保守地以每年2%升值幅度来计算，港元兑人民币在2020年将跌破七，人民币由2005年汇改以来的升值幅度将达36%。

大市方面，强势股续强，濠赌股、科网股、智能手机股、乳业股，新能源股炒完再炒。内房股走势迥异，体育零售股逐步转强，部分股价见一年新高。尽管如此，投资者对第四季市况不宜过分悲观，10月上旬的风险忧虑已过，上周标普500再创新高，消化了债务上限的隐忧。港股等待三中全会的政策启示，恒指整固近一个月，在23,000点水平上落，气氛见好转，有望上试23,500点，且看恒指在第四季能否冲破24,000点阻力。指数升跌反映市场气氛，在大市无甚表现下，今年的投资主题脱离宏观经济，投资者集中在股海寻宝，实行炒股不炒市。第四季市况有望好转，强势股仍是资金的追逐对象，濠赌股盛极未衰，近期二三线中小型股份狂炒，投资者应该明白到，可投资的股票实在不多。(B02)

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美元走势大逆转/ 苏子

上周五美国10年期国债息率在盘中曾一度下挫至2.54厘，较上日收市下跌近2%及开市价下跌2.3%，但到收市时却回升至2.58厘，并与上日的2.59厘收市价相若。上周五美国10年期国债息率可以自低位有力回升，使到本来表现甚为疲弱的美元，不致向下展开更深的单边跌市。美元兑日圆亦得在跌至近期反弹幅度的61.8%调整目标附近获得承接，低位仅见97.52水平便成功止跌回稳，避免单边市形成考验更关键的200天SMA支持，短期内美元兑日圆稳守61.8%调整目标不破，预料将再次挑战99阻力。

下周美国10年期国债息率的表现将会影响美元的走势。市场目前相信，美国近期的政治僵局或令到美国的GDP减少0.6%，故联储局于今年内已无望收水，故有利美国10年期国债息率进一步走低及不利美元下周的表现，但相信，目前的市场是善变的，只要明天美国公布因受到美国政府局部停运而未能公布的9月就业报告，结果若令市场相信美国经济复苏的步伐有加快的势头，令市场重燃今年内联储局可能提早收水的忧虑，预料美国10年期债息届时将进一步上升。早前一直不肯跟随债息一同上升的美汇指数，有可能会追落后，从而扭转上周美元的大弱势。

若美汇指数如预期般可以于本周内止跌回升，相信欧罗兑美元将会于上半年的1.3711高位附近形成不利后市的双顶形态，以及向下作出较深的调整，一旦失守1.345，将朝着1.32方向迈进。此外，美国解除债务危机后，美元已可以恢复避险货币功能了，故小心即使明天美国公布就业数据表现较为差劲，但因为环球股市可能趁机向下大幅调整，而令市场避险情绪突然上升，结果却同样会有利本周美元可能出现止跌回升的势头。本周早段美汇指数若成功返回10天SMA以上收市，已可视作强烈利好讯号。(B08)