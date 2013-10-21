港报财经评论：强势蓝筹拉动，恒指挑战23,500--经济日报10月19日

强势蓝筹拉动，恒指挑战23,500/ 林瑞芬

上落市一场！恒指经周四反高潮跌市后，昨回升1.06%至23,340；成交额612亿港元，扣减配股或新股上板实情是500多亿港元，大市争持续。9月中旬以来恒指在接近八百点波幅区内窄幅上落，大价股、实务股行不动，炒细价、小市值股不炒市。虽说是炒股不炒市，但缸边近月炒埋些实务非硬净股份，炒埋些货源归边股，众所周知此类股波幅大，非接近人士参与如赌博，且看昨日配售上市的 创业板股，有货源归边优势一开市冲上云霄高见4.7港元，最终插到落3.08港元收市，比配股价都是升10%，以为货源归边好炒早市扑入就真是喊得一句句，理性分析不了炒作股。

实务股受限大市争持未有明确方向，纵有升势，股价持久升势确暂欠，如之前曾提过的中国安芯 升一、两日又回软，百货股华地 周四试冲但又却步，银泰商业 连续两日升，昨日升8.2%，就算有交待。标青实务股来讲，近期都是独买濠赌股，盘数确是靓，如金沙中国 刚公布第3季纯利按年大增近90%，但股价抽升连月，技术指标均有所超买，开始有些畏高。本周也只是很审慎建议留意折让较大，但间接涉及濠赌的信德 ，昨升3.5%至4.72港元。但望大市最终能作向上明确突破23,500关键阻力位，资金回流实务股，投资者方可有多些选择。

蓝筹濠赌及股王腾讯 再跃升，强势先行，对恒指冲23,500阻力仍有望，仍看好的和黄 ，近日又有资产卖，出售上海市陆家嘴商业物业套现44.78亿港元。据花旗报告指出旗下联营西港昨日在马来西亚上市，和黄透过上市出售股份，估计套现近15亿港港元，数额不算多，估计在西港上市之后，和黄港口业务部分估值由每股9.73港元升至10.15港元，上市产生的现金亦令每股资产净值上升近1港元。虽则如此，百佳及屈臣氏的出售行动仍在继续；一旦落实，相信能进一步释放公司零售业务的价值，和黄估值仍有不断提升的空间，如今次和黄将西港上市，花旗就因应将目标价由111港元上调至113港元，评级维持买入。配合走势图分析，和黄昨收96.8港元，正处于力克服100港元阻力前的整固势头，一旦突破向上较大阻力要到120港元才遇见，后市守稳90港元，将可望挑战阻力成功，每逢回吐收集。(B03)

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数据无惊喜，末季望转佳/ 余少文

中国内地第三季经济增长只有7.8%，符合市场预期，但中国内地股市先跌后升，若然股民憧憬中国内地经济第四季继续好转，便有助大市扭转近期偏弱的走势。A股昨日先跌后升，支撑国企指数结束五连阴走势，全日升75点或0.7%，收报10,644点，成交额109亿港元，60%主板H股随大市上升；红筹指数升7点，收报4,532点，成交额39亿港元。中国内地上周公布部分9月宏观经济数据，部分差于预期，但幸好流动性充裕，看好A股可以反弹，可惜A股今周整体表现令人失望，主要是昨日公布的9月和第三季GDP为7.8%，虽是今年增长最大的季度，惟无惊喜，但仍可反映中国内地经济下半年有复苏迹象。

至于同日公布的工业增加值虽符合预期，但消费品零售额增幅和城镇固定资产投资增长等数据都差过预期，并低于8月增幅，因此A股早段下跌是正常走势。不过，乐观而言，经济增长有好转迹象下，对第四季经济的憧憬自然也提高，有憧憬，股市好转又是正常现象，希望A股下周可继续升，带动国指走出目前的上落市困局。国指中段随A股回升，虽然没有出现六连阴，但未走出10,300点至10,800点区间格局，尽管对短期走势看淡，但见国指近期不受美股大升大跌影响维持上落走势，乐观是大户密密吸纳，悲观则是大户派货中。不管哪一种情况，目前宜观望，一旦指数放量升破10,800点，不妨追入强势中资股；相反，一旦跌穿10,300点，小心10,000点也不保，届时要离场。不过，即使中国内地经济有好转，或要等11月数据会反映出来，因为10月有国庆黄金周，数据有季节性因素，但11月数据要到12月中才披露，故国指以及A股在未来两个月的走势会是不明朗。但若市场对中国内地经济有憧憬，则大市确实可以跟过去两年一样，10月开始攀升至第二年首季。

其实，上证综合指数目前PE约11.5倍，沪深300指数为11.7倍，国指更只有8.4倍，如没有记错，A股目前PE处于历来最低水平，尤其上证明年和后年预测PE更会降至单位数，彭博预测降至9.6倍和8.5倍，沪深指到明年才降至单位数的9倍，但预期A股未来两年每年盈利会有10%增长。当然，中国内地股份自由流通下，PE下降是正常现象，但作为一个至少有7%经济增长的经济体而言，PE降至单位数是有吸引力，所以维持A股第四季转强的看法，跟A股息息相关的保险和证券股应该还有上升空间。(B04)