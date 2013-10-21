港报财经评论：强势蓝筹拉动，恒指挑战23,500--经济日报10月19日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
强势蓝筹拉动，恒指挑战23,500/ 林瑞芬
上落市一场！恒指经周四反高潮跌市后，昨回升1.06%至23,340；成交额612亿港元，扣减配股或新股上板实情是500多亿港元，大市争持续。9月中旬以来恒指在接近八百点波幅区内窄幅上落，大价股、实务股行不动，炒细价、小市值股不炒市。虽说是炒股不炒市，但缸边近月炒埋些实务非硬净股份，炒埋些货源归边股，众所周知此类股波幅大，非接近人士参与如赌博，且看昨日配售上市的 创业板股，有货源归边优势一开市冲上云霄高见4.7港元，最终插到落3.08港元收市，比配股价都是升10%，以为货源归边好炒早市扑入就真是喊得一句句，理性分析不了炒作股。
实务股受限大市争持未有明确方向，纵有升势，股价持久升势确暂欠，如之前曾提过的中国安芯 升一、两日又回软，百货股华地 周四试冲但又却步，银泰商业 连续两日升，昨日升8.2%，就算有交待。标青实务股来讲，近期都是独买濠赌股，盘数确是靓，如金沙中国 刚公布第3季纯利按年大增近90%，但股价抽升连月，技术指标均有所超买，开始有些畏高。本周也只是很审慎建议留意折让较大，但间接涉及濠赌的信德 ，昨升3.5%至4.72港元。但望大市最终能作向上明确突破23,500关键阻力位，资金回流实务股，投资者方可有多些选择。
蓝筹濠赌及股王腾讯 再跃升，强势先行，对恒指冲23,500阻力仍有望，仍看好的和黄 ，近日又有资产卖，出售上海市陆家嘴商业物业套现44.78亿港元。据花旗报告指出旗下联营西港昨日在马来西亚上市，和黄透过上市出售股份，估计套现近15亿港港元，数额不算多，估计在西港上市之后，和黄港口业务部分估值由每股9.73港元升至10.15港元，上市产生的现金亦令每股资产净值上升近1港元。虽则如此，百佳及屈臣氏的出售行动仍在继续；一旦落实，相信能进一步释放公司零售业务的价值，和黄估值仍有不断提升的空间，如今次和黄将西港上市，花旗就因应将目标价由111港元上调至113港元，评级维持买入。配合走势图分析，和黄昨收96.8港元，正处于力克服100港元阻力前的整固势头，一旦突破向上较大阻力要到120港元才遇见，后市守稳90港元，将可望挑战阻力成功，每逢回吐收集。(B03)
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数据无惊喜，末季望转佳/ 余少文
中国内地第三季经济增长只有7.8%，符合市场预期，但中国内地股市先跌后升，若然股民憧憬中国内地经济第四季继续好转，便有助大市扭转近期偏弱的走势。A股昨日先跌后升，支撑国企指数结束五连阴走势，全日升75点或0.7%，收报10,644点，成交额109亿港元，60%主板H股随大市上升；红筹指数升7点，收报4,532点，成交额39亿港元。中国内地上周公布部分9月宏观经济数据，部分差于预期，但幸好流动性充裕，看好A股可以反弹，可惜A股今周整体表现令人失望，主要是昨日公布的9月和第三季GDP为7.8%，虽是今年增长最大的季度，惟无惊喜，但仍可反映中国内地经济下半年有复苏迹象。
至于同日公布的工业增加值虽符合预期，但消费品零售额增幅和城镇固定资产投资增长等数据都差过预期，并低于8月增幅，因此A股早段下跌是正常走势。不过，乐观而言，经济增长有好转迹象下，对第四季经济的憧憬自然也提高，有憧憬，股市好转又是正常现象，希望A股下周可继续升，带动国指走出目前的上落市困局。国指中段随A股回升，虽然没有出现六连阴，但未走出10,300点至10,800点区间格局，尽管对短期走势看淡，但见国指近期不受美股大升大跌影响维持上落走势，乐观是大户密密吸纳，悲观则是大户派货中。不管哪一种情况，目前宜观望，一旦指数放量升破10,800点，不妨追入强势中资股；相反，一旦跌穿10,300点，小心10,000点也不保，届时要离场。不过，即使中国内地经济有好转，或要等11月数据会反映出来，因为10月有国庆黄金周，数据有季节性因素，但11月数据要到12月中才披露，故国指以及A股在未来两个月的走势会是不明朗。但若市场对中国内地经济有憧憬，则大市确实可以跟过去两年一样，10月开始攀升至第二年首季。
其实，上证综合指数目前PE约11.5倍，沪深300指数为11.7倍，国指更只有8.4倍，如没有记错，A股目前PE处于历来最低水平，尤其上证明年和后年预测PE更会降至单位数，彭博预测降至9.6倍和8.5倍，沪深指到明年才降至单位数的9倍，但预期A股未来两年每年盈利会有10%增长。当然，中国内地股份自由流通下，PE下降是正常现象，但作为一个至少有7%经济增长的经济体而言，PE降至单位数是有吸引力，所以维持A股第四季转强的看法，跟A股息息相关的保险和证券股应该还有上升空间。(B04)
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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