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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 15:59 BJT

《台湾新债预测》20年增额公债102/8R得标利率料在2.10-2.15%

* 标售标的：财政部20年增额公债102/8R

* 标售时间：周二（22日）

* 标售金额：300亿台币

* 预测区间：2.10-2.18%

* 预测中值：2.10-2.15%

* 受访机构：10家

路透台北10月21日 - 路透周一的调查显示，台湾周二(22日)将标售的20年期公债102/8R期 得标利率将落在2.10-2.15%。

路透访谈的10家金融机构中，包括了五家寿险、三家银行及二家证券商，他们预估本次标售决标贴现率的主要区间落在2.10-2.15%，大区间则在2.10-2.18%。

102/8R期公债的发行前交易区间在2.05-2.1510%。此期公债将于周二标售，周五交割，金额预定300亿台币。

以下为交易员观点整理：

* 寿险业认为此次标售利率要求高于量的要求，但仍将配置一定的基本量

* 尽管明年利率有走高风险，但今年年初以来，台债长券殖利率已走高20-30基点，当前利率接受度尚可

* 寿险业认为后续仍有30年长券发行，两期均以基本量配置为主要考量，且财政部不足额标售前例造成下标不愿低写的效果

* 102/8 7月因财政部不足额发行而令利率止于2.1%，市场估本次增额标售2.10%为利率底部，不会标破

* 市场对决标贴现率落于区间上下缘看法不同，较多寿险认为将落在中值至高位；银行及证券料落接近2.10%

* 今年底前QE退场有难度，寿险业保费收入及热钱停泊或将造成资金配置压力

* 市场多数预估财政部不会再度不足额发行

以下为预测得标利率区间：

* 中值在2.10-2.15%；最低预估在2.10%，最高在2.18%。

最新报价：

* 102/8R公开发行前交易殖利率微弹0.25个基点，收报2.1300%。

以下为交易商对102/8R期公债得标利率的预估区间：

金融机构 最低(%) 最高(%)

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大型寿险一 2.10 2.14

大型寿险二 2.13 2.15

大型寿险三 2.14 2.18

中型寿险 2.10 2.15

外资寿险 2.10 2.15

大型银行一 2.10 2.14

大型银行二 2.10 2.15

大型银行三 2.10 2.15

大型证券商 2.10 2.15

中型证券商 2.10 2.15

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2.10 2.15 (完)

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