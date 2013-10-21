《台湾新债预测》20年增额公债102/8R得标利率料在2.10-2.15%

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 标售标的：财政部20年增额公债102/8R
* 标售时间：周二（22日）
* 标售金额：300亿台币
* 预测区间：2.10-2.18%
* 预测中值：2.10-2.15%
* 受访机构：10家
路透台北10月21日 - 路透周一的调查显示，台湾周二(22日)将标售的20年期公债102/8R期 得标利率将落在2.10-2.15%。
路透访谈的10家金融机构中，包括了五家寿险、三家银行及二家证券商，他们预估本次标售决标贴现率的主要区间落在2.10-2.15%，大区间则在2.10-2.18%。
102/8R期公债的发行前交易区间在2.05-2.1510%。此期公债将于周二标售，周五交割，金额预定300亿台币。
以下为交易员观点整理：
* 寿险业认为此次标售利率要求高于量的要求，但仍将配置一定的基本量
* 尽管明年利率有走高风险，但今年年初以来，台债长券殖利率已走高20-30基点，当前利率接受度尚可
* 寿险业认为后续仍有30年长券发行，两期均以基本量配置为主要考量，且财政部不足额标售前例造成下标不愿低写的效果
* 102/8 7月因财政部不足额发行而令利率止于2.1%，市场估本次增额标售2.10%为利率底部，不会标破
* 市场对决标贴现率落于区间上下缘看法不同，较多寿险认为将落在中值至高位；银行及证券料落接近2.10%
* 今年底前QE退场有难度，寿险业保费收入及热钱停泊或将造成资金配置压力
* 市场多数预估财政部不会再度不足额发行
以下为预测得标利率区间：
* 中值在2.10-2.15%；最低预估在2.10%，最高在2.18%。
最新报价：
* 102/8R公开发行前交易殖利率微弹0.25个基点，收报2.1300%。
以下为交易商对102/8R期公债得标利率的预估区间：
金融机构 最低(%) 最高(%)
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大型寿险一 2.10 2.14
大型寿险二 2.13 2.15
大型寿险三 2.14 2.18
中型寿险 2.10 2.15
外资寿险 2.10 2.15
大型银行一 2.10 2.14
大型银行二 2.10 2.15
大型银行三 2.10 2.15
大型证券商 2.10 2.15
中型证券商 2.10 2.15
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2.10 2.15 (完)
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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