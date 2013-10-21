中欧关系：欧盟成员国同意与中国启动投资谈判

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
中欧贸易自2003年以来已经增加一倍，每日贸易额超过10亿欧元，但中国在欧盟海外投资占比仅为2%。
欧洲企业抱怨称在中国所受待遇欠佳，比如说被迫成立合资企业，或者不得不共享敏感的资讯。
卡瑞德古特说，双方都必续有所退让。
**贸易战争与和平**
今年上半年，欧盟与中国大多数时间是在贸易争端之中，主要的争执在于欧盟指控中国企业以低于成本价，每年在欧盟销售约210亿欧元的光伏面板。
中国则威胁要在欧盟葡萄酒课征进口税做为报复。
“我们不希望打贸易战，我们希望贸易和平，”瑞典贸易部长Ewa Bjorling周五在会议间隙对路透说。
“我们应该有更合适的贸易关系，中国很重要，而且会越来越重要，”她说。
这项谈判也将是欧盟首度未把自由贸易协议绑在一起的投资谈判。
卡瑞德古特说，与中国的此类全面贸易协定，在过程中涉及许多协商阻碍。例如补贴、出口信用、以及低廉的贷款等等。
“如果没有一个基本上已经公平的竞争环境，是无法启动自由贸易协议的。”他说。
“我认为不太可能在短期之内就有自由贸易协议的协商，除非中国突然之间改变立场。”(完) (编译 王兴亚/李婷仪 审校 张涛/张荻)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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