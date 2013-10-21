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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 10:17 BJT

中欧关系：欧盟成员国同意与中国启动投资谈判

中欧贸易自2003年以来已经增加一倍，每日贸易额超过10亿欧元，但中国在欧盟海外投资占比仅为2%。

欧洲企业抱怨称在中国所受待遇欠佳，比如说被迫成立合资企业，或者不得不共享敏感的资讯。

卡瑞德古特说，双方都必续有所退让。

**贸易战争与和平**

今年上半年，欧盟与中国大多数时间是在贸易争端之中，主要的争执在于欧盟指控中国企业以低于成本价，每年在欧盟销售约210亿欧元的光伏面板。

中国则威胁要在欧盟葡萄酒课征进口税做为报复。

“我们不希望打贸易战，我们希望贸易和平，”瑞典贸易部长Ewa Bjorling周五在会议间隙对路透说。

“我们应该有更合适的贸易关系，中国很重要，而且会越来越重要，”她说。

这项谈判也将是欧盟首度未把自由贸易协议绑在一起的投资谈判。

卡瑞德古特说，与中国的此类全面贸易协定，在过程中涉及许多协商阻碍。例如补贴、出口信用、以及低廉的贷款等等。

“如果没有一个基本上已经公平的竞争环境，是无法启动自由贸易协议的。”他说。

“我认为不太可能在短期之内就有自由贸易协议的协商，除非中国突然之间改变立场。”(完) (编译 王兴亚/李婷仪 审校 张涛/张荻)
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