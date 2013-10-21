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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 09:34 BJT

****《港报快速浏览》--10月21日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：不领导抗争，为发牌留憧憬--星岛日报                                
 港报社评：中国经济触底反弹，靠投资拉动乏后劲--信报                          
 港报社评：觅地用心可取，增地积比需共识--经济日报                            
 港报社评：美债远虑未除，香港不能松懈--文汇报                                
 港报社评：美两党恶斗害苦全球经济金融，“去美国化”还需自身                  
 硬--明报                                                     
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：安全资产仅余人民币--信报10月21日                              
 港报财经评论：强势蓝筹拉动，恒指挑战23,500--经济日报10月19                  
 日                                                           
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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