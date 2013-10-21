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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 09:53 BJT

更新版-日本经济：9月出口增长放缓，央行维持对经济乐观看法

9月对美国、欧盟和亚洲的出口全都继续同比增加，但增速较8月放缓。

其中最明显放缓的是对亚洲的出口，9月仅成长8.2%，8月时则增长13.5%。

“日圆贬值的正面效应可能已经后继乏力了。如果海外经济成长的回升没有加快脚步，我们可能不会见到出口自此有明显的提高，”RBS证券日本首席经济分析师西冈纯子表示。

9月进口较上年同期成长16.5%，增幅不及预估中值的成长20%。

日圆贬值提高了进口燃料的成本，使得日本9月产生贸易逆差9,320亿日圆(95亿美元)，为连续15个月出现逆差。

数据显示，在4-9月的上半财年度，日本贸易逆差4.99兆(万亿)日圆，以财年半年度来看为创纪录高位。(完) (编译 戴素萍 审校 侯向明)
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