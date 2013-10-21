投行观点：中国经济前景不喜不悲，本轮复苏延续但力度有限--中金

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京10月21日 - 在中国三季度经济数据公布后，市场对未来走势分歧较大。而国内投行--中金公司的看法相对中立，认为未来前景“不喜不悲”，重申本轮复苏将会延续，但是反弹高度有限，国内生产总值(GDP)同比增速在7.5%-8.0%的区间上有望维持到明年二季度。
中金公司最新研报称，9月数据显示经济增长势头总体上平稳，央行近期的公开市场净回笼也主要是为了对冲巨额的资本流入，不应解读为货币紧缩，而且中期看通胀导致货币紧缩的可能性小，因而没有理由对经济前景悲观。
但同时，过于乐观的基础也不存在，经济增长并没有特别强的外部和内部动力。外需方面，过去两年间人民币实际有效汇率的大幅升值，对出口的抑制作用可能进一步体现，外需难以大幅上升。
内需方面，增长已稳，政策将更多关注调结构，不会对投资持续大幅刺激。中金预计明年政府可能将GDP增长目标从今年的7.5%下调到7%。在此背景下，政府不会继续大力度地刺激投资；同时，货币政策受到房地产泡沫和金融风险的制约，也不会明显放松。国内投资增速未来继续大幅上升的可能性不大。
由于今年基数已经减小，反腐对消费同比增速的负面影响将在明年消失。明年消费对GDP增长的贡献有望上升，但由于私人部门消费总体平稳的特性，升幅不会很大。
因而中金重申，经济的结构性矛盾限制了增长反弹的高度；由于中国潜在GDP增长存在放缓的趋势，明年下半年随着今年鼓励投资的政策拉动效应逐渐消退，GDP增速将再度下降。
得益于“稳增长”政策支持，中国三季度经济增速一如预期反弹至7.8%。尽管受基数因素影响，四季度增速略放缓是大概率事件，但经济基本面向好趋势未改，全年实现7.5%增长目标几乎是板上钉钉。
而国务院常务会议最新表示，当前经济回升的基础尚不稳固，实现经济持续健康发展的任务仍很繁重，要以更大力度推进改革和结构调整，继续抓好已出台措施的落实。 (完)
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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