投行观点：中国经济前景不喜不悲，本轮复苏延续但力度有限--中金

路透北京10月21日 - 在中国三季度经济数据公布后，市场对未来走势分歧较大。而国内投行--中金公司的看法相对中立，认为未来前景“不喜不悲”，重申本轮复苏将会延续，但是反弹高度有限，国内生产总值(GDP)同比增速在7.5%-8.0%的区间上有望维持到明年二季度。

中金公司最新研报称，9月数据显示经济增长势头总体上平稳，央行近期的公开市场净回笼也主要是为了对冲巨额的资本流入，不应解读为货币紧缩，而且中期看通胀导致货币紧缩的可能性小，因而没有理由对经济前景悲观。

但同时，过于乐观的基础也不存在，经济增长并没有特别强的外部和内部动力。外需方面，过去两年间人民币实际有效汇率的大幅升值，对出口的抑制作用可能进一步体现，外需难以大幅上升。

内需方面，增长已稳，政策将更多关注调结构，不会对投资持续大幅刺激。中金预计明年政府可能将GDP增长目标从今年的7.5%下调到7%。在此背景下，政府不会继续大力度地刺激投资；同时，货币政策受到房地产泡沫和金融风险的制约，也不会明显放松。国内投资增速未来继续大幅上升的可能性不大。

由于今年基数已经减小，反腐对消费同比增速的负面影响将在明年消失。明年消费对GDP增长的贡献有望上升，但由于私人部门消费总体平稳的特性，升幅不会很大。

因而中金重申，经济的结构性矛盾限制了增长反弹的高度；由于中国潜在GDP增长存在放缓的趋势，明年下半年随着今年鼓励投资的政策拉动效应逐渐消退，GDP增速将再度下降。

得益于“稳增长”政策支持，中国三季度经济增速一如预期反弹至7.8%。尽管受基数因素影响，四季度增速略放缓是大概率事件，但经济基本面向好趋势未改，全年实现7.5%增长目标几乎是板上钉钉。

而国务院常务会议最新表示，当前经济回升的基础尚不稳固，实现经济持续健康发展的任务仍很繁重，要以更大力度推进改革和结构调整，继续抓好已出台措施的落实。 (完)