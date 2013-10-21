中国货币市场：回购利率小涨七天等期限融资难度加大，缴税在即增加升压

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海10月21日 - 中国银行间市场周一主要回购 均小幅上涨，但隔夜和七天等品种资金供求格局略有分化，其中隔夜供给依旧充分，而通过七天及14天回购融入资金难度有所增加。
交易员指出，本周集中上缴税款仍是短期内推动资金价格上行的主要压力。但具体涨幅，还要看央行本周公开市场操作情况，以及国库现金定存到期是否会续做等。
央行公开市场在上周二进行七天期逆回购后，上周四却暂停了例行的14天逆回购操作，令市场纷纷猜测逆回购是否会就此阶段性退出。而本周公开市场一级交易商上报需求情况与此前无异，仍包括了正/逆回购，和三个月央票需求。
华北一银行交易员称，与供给依旧充裕的隔夜品种相比，“七天需求挺多，(借钱)比之前要难了。”
上海一银行交易员并表示，本周集中上缴税款，未来回购利率继续上行应是大概率事件。但具体升幅，还要看公开市场操作情况，以及本周到期的国库现金定期存款是否续做等。
本周公开市场有580亿元人民币逆回购到期，加上本周二(22日)400亿元的六个月期国库现金定期存款到期，二者将从市场共回收近千亿元资金。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:42 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.0430 2.9803 +6.27
七天 3.5536 3.4945 +5.91
14天 3.6783 3.6319 +4.64
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.4800 2.5350 +94.50
七天 3.6600 3.5850 +7.50
14天 3.9250 3.9200 +0.50
回购定盘利率
其中:隔夜 3.0700 3.0200 +5.00
七天 3.5600 3.5000 +6.00
14天 3.6800 3.5800 +10.00
Shibor
其中:隔夜 3.0600 3.0010 +5.90
七天 3.5480 3.4850 +6.30
三个月 4.6775 4.6695 +0.80
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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