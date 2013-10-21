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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 11:58 BJT

中国货币市场：回购利率小涨七天等期限融资难度加大，缴税在即增加升压

路透上海10月21日 - 中国银行间市场周一主要回购 均小幅上涨，但隔夜和七天等品种资金供求格局略有分化，其中隔夜供给依旧充分，而通过七天及14天回购融入资金难度有所增加。

交易员指出，本周集中上缴税款仍是短期内推动资金价格上行的主要压力。但具体涨幅，还要看央行本周公开市场操作情况，以及国库现金定存到期是否会续做等。

央行公开市场在上周二进行七天期逆回购后，上周四却暂停了例行的14天逆回购操作，令市场纷纷猜测逆回购是否会就此阶段性退出。而本周公开市场一级交易商上报需求情况与此前无异，仍包括了正/逆回购，和三个月央票需求。

华北一银行交易员称，与供给依旧充裕的隔夜品种相比，“七天需求挺多，(借钱)比之前要难了。”

上海一银行交易员并表示，本周集中上缴税款，未来回购利率继续上行应是大概率事件。但具体升幅，还要看公开市场操作情况，以及本周到期的国库现金定期存款是否续做等。

本周公开市场有580亿元人民币逆回购到期，加上本周二(22日)400亿元的六个月期国库现金定期存款到期，二者将从市场共回收近千亿元资金。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:42 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.0430 2.9803 +6.27

七天 3.5536 3.4945 +5.91

14天 3.6783 3.6319 +4.64

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.4800 2.5350 +94.50

七天 3.6600 3.5850 +7.50

14天 3.9250 3.9200 +0.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.0700 3.0200 +5.00

七天 3.5600 3.5000 +6.00

14天 3.6800 3.5800 +10.00

Shibor

其中:隔夜 3.0600 3.0010 +5.90

七天 3.5480 3.4850 +6.30

三个月 4.6775 4.6695 +0.80

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
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