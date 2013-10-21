中国能源：控制新增天然气用气增长节奏，增加资源渠道--发改委

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京10月21日 - 中国国家发改委周一表示，面对高峰时段天然气供给严峻形势，将从增加资源渠道，缩小供应缺口，充分利用价格杠杆调节供需，控制新增用气增长节奏等入手。
发改委网站刊登的部署今冬明春天然气供应保障工作新闻稿称，冬季供暖开始后，天然气用气量还会进一步增加，供需矛盾较为突出，高峰时段保供形势严峻。
“今年前三季度天然气产销运行总体平稳，国内产量与进口均有明显增加。“发改委副主任连维良指出，受多地大范围实施煤改气、油改气及夏季高温时段发电用气大幅增加等因素影响，表观消费增长13.5%，明显高于9.2%的产量增速，供应总体偏紧，乌鲁木齐、北京、石家庄等地首次在消费淡季出现供应紧张状况。”
他表示，随着城镇人口规模持续扩大，环境保护和节能减排要求提高，天然气消费需求还会持续快速增长，发改委将研究采取开拓资源、完善管网布局、加快建立应急调峰、储备消除输配瓶颈、保障稳定供应等多方面的措施，确保需求增长节奏与供应能力相适应。
本月中旬，发改委宣布上调部分地区天然气发电上网电价，用于解决因存量天然气价格调整而增加的发电成本。[ID：nL3T0I50OC]（完） (发稿 张晓翀；审校 沈燕/曾祥进)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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