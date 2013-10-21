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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 10:01 BJT

香港个股：恒盛地产控股股东拟提出私有化，股份暂停买卖

路透香港10月21日 - 中国小型房地产商--恒盛地产 周一暂停股份买卖，公司表示，将刊发有关控股股东提出可能私有化的公告。

以上海、长三角、环渤海及东北地区为主要市场的恒盛地产，于2009年10月在港上市，公司当时招股价为4.4港元，集资99亿港元。公司控股股东为张志熔，持股约68.39%；他亦为熔盛重工 的大股东。

停牌前，恒盛地产上周五收报1.24港元，过去一个月跌近1%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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