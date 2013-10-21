更正-金属期市：供应过剩打压伦铜下跌，但美推迟缩减刺激的预期予以支撑

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(更正：因英文原文有误，第三段期铜上周应为“收高”，而非“收低”)
路透新加坡10月21日 - 伦敦期铜周一小跌，因预计供应增加，但对美国将推迟缩减刺激的预期予以支撑。
0122GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.37%报每吨7,218.50美元。上日该合约收盘近持平。
上周铜价三周来首次收高，累计上涨约0.5%，从6月末触及的三年低位反弹势头失去动能。
上海期交所1月期铜 下跌0.4%至每吨51,940元人民币。
LME期锌 、期铅 和期镍 各上扬约0.2%。期镍周五触及一个月高点，期铅和期锌则分别在约七周高位。
在华府经历了预算之争，可能损及增长后，美国联邦储备理事会(美联储/FED)或许还要等到明年初，才能看到美国经济有足够力道，让其开始削减购债刺激。
得益于“稳增长”政策支持，中国三季度经济增速一如预期反弹至7.8%。分析师普遍预计，受基数因素影响，四季度增速略放缓是大概率事件；但经济基本面向好趋势未改。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 石冠兰)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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