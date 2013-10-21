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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 11:27 BJT

更正-金属期市：供应过剩打压伦铜下跌，但美推迟缩减刺激的预期予以支撑

(更正：因英文原文有误，第三段期铜上周应为“收高”，而非“收低”)

路透新加坡10月21日 - 伦敦期铜周一小跌，因预计供应增加，但对美国将推迟缩减刺激的预期予以支撑。

0122GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.37%报每吨7,218.50美元。上日该合约收盘近持平。

上周铜价三周来首次收高，累计上涨约0.5%，从6月末触及的三年低位反弹势头失去动能。

上海期交所1月期铜 下跌0.4%至每吨51,940元人民币。

LME期锌 、期铅 和期镍 各上扬约0.2%。期镍周五触及一个月高点，期铅和期锌则分别在约七周高位。

在华府经历了预算之争，可能损及增长后，美国联邦储备理事会(美联储/FED)或许还要等到明年初，才能看到美国经济有足够力道，让其开始削减购债刺激。

得益于“稳增长”政策支持，中国三季度经济增速一如预期反弹至7.8%。分析师普遍预计，受基数因素影响，四季度增速略放缓是大概率事件；但经济基本面向好趋势未改。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 石冠兰)
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