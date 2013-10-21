台湾债市：五年券殖利率早盘微跌，连四日走跌气氛转观望

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透台北10月21日 - 台湾指标五年期公债102/11期 周一早盘殖利率连续第四个交易日趋跌。上周市场主要反应美国联邦储备理事会(FED)今年底前不至缩减量化宽松(QE)的预期，但在连三天收跌后，交易商追价谨慎，市场气氛较为观望。
交易员指出，明日20年增额公债102/8R 标售在即，交易商不愿在标债前押注，且10年期美债殖利率上周五走跌后又回到2.59%附近，令指标五年债交投早盘落在狭幅区间，静待标售结果及美债进一步表态。
〞上半周变数比较多，可能先盘一下，下半周再看看。〞一位证券商交易员表示。
另外，美国时间周二将公布9月的非农就业数据，也是变数之一。交易员指出，若数据较佳且美债殖利率弹升幅度较大，台债亦不排除有跟进可能，今日短线仍看1.10%能否有守。
美国公债周五几无变动，稍早公债收益率触及近三个月低位，因投资人押注FED不太可能很快缩减购债，且他们聚焦在下周出炉的被延迟发布的官方数据。指标10年期公债 尾盘几无变动，收益率报2.59%，稍早低见2.54%，为7月24日来最低。
观察市场最新动态：
* 美国指标10年债殖利率持稳，令台湾五年债平盘略偏多
* 明日20年增额公债标售结果料不弱
* 周三早解读美国9月非农就业数据，观察美债如何反应
* 台债五年期102/11短线主要测试水位在1.10%
预估指标公债今日主要交投区间：
* 102/11：1.09-1.12%
本地时间10:00时最新报价：
* 102/11期公债殖利率跌0.3基点报1.1082%。
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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