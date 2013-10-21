版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 10:10 BJT

台湾债市：五年券殖利率早盘微跌，连四日走跌气氛转观望

路透台北10月21日 - 台湾指标五年期公债102/11期 周一早盘殖利率连续第四个交易日趋跌。上周市场主要反应美国联邦储备理事会(FED)今年底前不至缩减量化宽松(QE)的预期，但在连三天收跌后，交易商追价谨慎，市场气氛较为观望。

交易员指出，明日20年增额公债102/8R 标售在即，交易商不愿在标债前押注，且10年期美债殖利率上周五走跌后又回到2.59%附近，令指标五年债交投早盘落在狭幅区间，静待标售结果及美债进一步表态。

〞上半周变数比较多，可能先盘一下，下半周再看看。〞一位证券商交易员表示。

另外，美国时间周二将公布9月的非农就业数据，也是变数之一。交易员指出，若数据较佳且美债殖利率弹升幅度较大，台债亦不排除有跟进可能，今日短线仍看1.10%能否有守。

美国公债周五几无变动，稍早公债收益率触及近三个月低位，因投资人押注FED不太可能很快缩减购债，且他们聚焦在下周出炉的被延迟发布的官方数据。指标10年期公债 尾盘几无变动，收益率报2.59%，稍早低见2.54%，为7月24日来最低。

观察市场最新动态：

* 美国指标10年债殖利率持稳，令台湾五年债平盘略偏多

* 明日20年增额公债标售结果料不弱

* 周三早解读美国9月非农就业数据，观察美债如何反应

* 台债五年期102/11短线主要测试水位在1.10%

预估指标公债今日主要交投区间：

* 102/11：1.09-1.12%

本地时间10:00时最新报价：

* 102/11期公债殖利率跌0.3基点报1.1082%。

以下为最新相关报导链接：

* 综述：美联储内部对如何遏制资产泡沫意见分歧，埃文斯称升息不可取

* 一周经济焦点：尽管出现债务僵局，但美国经济表现仍力压欧洲

* 美国政经：经济遭到财政僵局的打击，不能再经历边缘政策--财长

* 美国债市：公债收益率脱离低位，下周出炉的经济数据将成为焦点

* 美国金融：美联储应谨慎对待升息，以避免给金融稳定带来风险--官员

* 路透调查：暂时结束债务僵局不能令美国人满意，共和党政治上严重受创 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐