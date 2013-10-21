台湾汇市：台币/美元早盘实质交投微贬，惟外资仍少许汇入

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透台北10月21日 - 台币兑美元 周一早盘实质交投微贬。尽管美元指数偏弱，但先前领头上涨的韩元不涨反跌，使与韩元亦步亦趋的台币盘初实质交投稍显疲弱。
汇银人士称，台股 上周五升至两年以来高位，但盘初也进入小跌盘整；部分交易商指出，盘初外资资金仍有些许汇入，惟量能不算大，交投也稍显清淡。至于央行也动作不大。
至于出口商方面，交易人士说，由于台币本波段自29.8的价位一路走升至29.4附近水位，先前升值行情中，出口商的美元卖价挂得高，但近期则稍低一些，较靠近市价；惟此价位附近出口商抛汇意愿并不强。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日持续缩小，当地时间10:02，美元/台币指标一个月期 报价约在29.328/342间，上日收盘在29.290。
本地时间10:10时，受央行持续引导台币收盘价走弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走升3.9分报29.407。但盘初台币兑美元实质主要交投在29.39-29.410，上交易日则落在29.370-29.398。
美元指数 周一陷于八个月低点附近，因美国政府关闭16天后，外界愈发认为美联储必将推迟缩减刺激的时间。美元指数在亚洲时段几无变动，报79.642左右，但距上周五所及2月以来低位79.478不远。
交易员观察市场最新动态：
* 本波台币升势在29.3附近央行守得较紧，阻力颇大，各方观望
* 本地时间约10时，台股 跌0.17%报8,427.08点。部分汇银人士认为，台股后势依旧看升，观察8,500-8,600点是否明确突破
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.35-29.45
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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