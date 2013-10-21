版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 10:23 BJT

台湾汇市：台币/美元早盘实质交投微贬，惟外资仍少许汇入

路透台北10月21日 - 台币兑美元 周一早盘实质交投微贬。尽管美元指数偏弱，但先前领头上涨的韩元不涨反跌，使与韩元亦步亦趋的台币盘初实质交投稍显疲弱。

汇银人士称，台股 上周五升至两年以来高位，但盘初也进入小跌盘整；部分交易商指出，盘初外资资金仍有些许汇入，惟量能不算大，交投也稍显清淡。至于央行也动作不大。

至于出口商方面，交易人士说，由于台币本波段自29.8的价位一路走升至29.4附近水位，先前升值行情中，出口商的美元卖价挂得高，但近期则稍低一些，较靠近市价；惟此价位附近出口商抛汇意愿并不强。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日持续缩小，当地时间10:02，美元/台币指标一个月期 报价约在29.328/342间，上日收盘在29.290。

本地时间10:10时，受央行持续引导台币收盘价走弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走升3.9分报29.407。但盘初台币兑美元实质主要交投在29.39-29.410，上交易日则落在29.370-29.398。

美元指数 周一陷于八个月低点附近，因美国政府关闭16天后，外界愈发认为美联储必将推迟缩减刺激的时间。美元指数在亚洲时段几无变动，报79.642左右，但距上周五所及2月以来低位79.478不远。

交易员观察市场最新动态：

* 本波台币升势在29.3附近央行守得较紧，阻力颇大，各方观望

* 本地时间约10时，台股 跌0.17%报8,427.08点。部分汇银人士认为，台股后势依旧看升，观察8,500-8,600点是否明确突破

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.35-29.45

最新相关报导链接：

* 《一周经济焦点》尽管出现债务僵局，但美国经济表现仍力压欧洲

* 美国政经：经济遭到财政僵局的打击，不能再经历边缘政策

* 美国金融：美联储应谨慎对待升息，以避免给金融稳定带来风险--官员

* 日本数据：9月出口同比增11.5%，因日圆走软及全球需求回升

* 中国汇市：人民币兑美元中间价报6.1352元，创历史新高 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐