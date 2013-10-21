《交易视点》七天逆回购料继续操作，债券收益率上行概率大--广发银行

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海10月21日 - 中国广发银行发布最新银行间市场周报认为，本周市场暂时告别大量的数据发布和债券供给，资金状况重新成为焦点。目前公开市场14天逆回购暂停了，后面短期内就不会重启，但考虑到接下来4,000亿的缴税规模，七天逆回购短期内会继续。
整体上，本周资金面将会从现在的过度宽松回到平衡，甚至短暂偏紧。本周债券收益率上行概率更大，曲线平坦化。
建议交易类资金降低短期国债和金融债的仓位比例，回避长端品种和信用债品种。
**资金面短暂偏紧**
本周公开市场到期净回笼580亿，R007会继续操作。操作后，本周将实现净回笼。缴税的问题一直是近期市场关注的焦点，历史数据显示规模一般在3,000到4,000亿，所以资金的冲击是有的，但力度不大。
整体上，资金面将会从现在的过度宽松回到平衡，甚至短暂偏紧。看历史数据，过去几年10月下旬都有一波回购利率上涨的趋势，也就是与缴税有关。一次我们判断，本周债券收益率上行概率更大，曲线平坦化。
IRS走势类似，曲线会整体上行。相比repo，shibor IRS支付固定利率更有优势。如果R007能重新大幅上涨，那么支付repo IRS固定利率也是不错的选择。债券则看不到机会，持有还是以短端为主，并适当降低仓位。
上周是忙碌的一周，各种新债发行和经济数据公布，公开市场也出现暂停逆回购的操作，各种因素齐聚一周，市场走势各具特色。资金宽松，债券利率明显上行并且陡峭化，IRS则受到逆回购暂停的影响大幅波动。这种债券和IRS走势完全背离的情况比较少见，可见供给因素的作用更大，虽然资金宽松，市场心态依然谨慎。
**但逆回购暂停不代表央行主动收紧**
上周，除供给因素外，逆回购暂停对市场的影响无疑是最大的，比经济数据的影响更大。回顾之前央行答记者问的稿件，可以发现此次针对资金过于宽松的情况，央行开始提前给市场一些信号，与6月份事后采取措施的做法相反。
与之前重启逆回购并不代表资金宽松一样，逆回购停止并不代表央行主动收紧，这其中并没有太多的政策含义，我认为更多是为了对冲外汇占款带来的流动性过剩压力，同时也避免银行间的放大操作重新升温。
至于部分人认为的重启3年央票，完全不靠谱，至少先把7天逆回购停掉，再考虑28至91天正回购。目前14天停了，后面短期内就不会重启，考虑到接下来4000亿的缴税规模，7天逆回购短期内会继续。
上周五的经济数据其实符合预期，影响不大。三季度经济运行是一个反弹的季度。工业同比增速保持在10%以上，但环比8月的高位明显回落，可见回暖的道路比较曲折。9月工业品产量同比增速保持在较高水平。预计未来经济持续回暖的趋势仍会保持，但速度会比三季度放缓，未来反复不可避免。投资增速20.2%还不错，这是经济增速的重要保证。未来政策会将其维持在20%左右。
目前经济运行回暖的趋势不错，近期央行的观点对后期展望比较乐观。这个乐观不是GDP一路向上，而是对调结构和经济增速之间保持平衡的一种信心。所以在政策上，央行会坚持目前稳健的货币政策，市场不会出现流动性泛滥等过于宽松的流动性供给，流动性调节的操作会更加灵活。
**ROO7大概率回升至3.8%水平**
上周IRS波动幅度很大，前期资金宽松，利率大幅下行，但repo IRS 1y在3.9%的位置有较强的阻力，但由于fixing持续偏低，最终跌至3.86%。不过央行暂停逆回购的消息将IRS轻易推高，repo 1y回到3.95%左右。全周IRS波动幅度大约8bp左右，曲线陡峭化。
本周，根据上文分析，资金面会从目前的宽松过渡到平衡，甚至略有收紧，R007大概率回升至3.8%水平，而且历史数据显示，10月下旬会有R007明显上升的波动。另一大不确定因素是央行的逆回购操作，7天品种保持地量发行是必然的，而一旦7天操作也停止，那么带给市场的心理预期影响很大，这必然推升IRS利率上行。
我们推荐本周继续支付rpeo IRS固定利率，尤其是中短端，Shibor IRS也可以支付固定利率。当然，资金是短暂收紧，如果IRS曲线大幅上扬，则可以选择收取短端固定利率。（完）
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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