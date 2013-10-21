《交易视点》七天逆回购料继续操作，债券收益率上行概率大--广发银行

路透上海10月21日 - 中国广发银行发布最新银行间市场周报认为，本周市场暂时告别大量的数据发布和债券供给，资金状况重新成为焦点。目前公开市场14天逆回购暂停了，后面短期内就不会重启，但考虑到接下来4,000亿的缴税规模，七天逆回购短期内会继续。

整体上，本周资金面将会从现在的过度宽松回到平衡，甚至短暂偏紧。本周债券收益率上行概率更大，曲线平坦化。

建议交易类资金降低短期国债和金融债的仓位比例，回避长端品种和信用债品种。

**资金面短暂偏紧**

本周公开市场到期净回笼580亿，R007会继续操作。操作后，本周将实现净回笼。缴税的问题一直是近期市场关注的焦点，历史数据显示规模一般在3,000到4,000亿，所以资金的冲击是有的，但力度不大。

整体上，资金面将会从现在的过度宽松回到平衡，甚至短暂偏紧。看历史数据，过去几年10月下旬都有一波回购利率上涨的趋势，也就是与缴税有关。一次我们判断，本周债券收益率上行概率更大，曲线平坦化。

IRS走势类似，曲线会整体上行。相比repo，shibor IRS支付固定利率更有优势。如果R007能重新大幅上涨，那么支付repo IRS固定利率也是不错的选择。债券则看不到机会，持有还是以短端为主，并适当降低仓位。

上周是忙碌的一周，各种新债发行和经济数据公布，公开市场也出现暂停逆回购的操作，各种因素齐聚一周，市场走势各具特色。资金宽松，债券利率明显上行并且陡峭化，IRS则受到逆回购暂停的影响大幅波动。这种债券和IRS走势完全背离的情况比较少见，可见供给因素的作用更大，虽然资金宽松，市场心态依然谨慎。

**但逆回购暂停不代表央行主动收紧**

上周，除供给因素外，逆回购暂停对市场的影响无疑是最大的，比经济数据的影响更大。回顾之前央行答记者问的稿件，可以发现此次针对资金过于宽松的情况，央行开始提前给市场一些信号，与6月份事后采取措施的做法相反。

与之前重启逆回购并不代表资金宽松一样，逆回购停止并不代表央行主动收紧，这其中并没有太多的政策含义，我认为更多是为了对冲外汇占款带来的流动性过剩压力，同时也避免银行间的放大操作重新升温。

至于部分人认为的重启3年央票，完全不靠谱，至少先把7天逆回购停掉，再考虑28至91天正回购。目前14天停了，后面短期内就不会重启，考虑到接下来4000亿的缴税规模，7天逆回购短期内会继续。

上周五的经济数据其实符合预期，影响不大。三季度经济运行是一个反弹的季度。工业同比增速保持在10%以上，但环比8月的高位明显回落，可见回暖的道路比较曲折。9月工业品产量同比增速保持在较高水平。预计未来经济持续回暖的趋势仍会保持，但速度会比三季度放缓，未来反复不可避免。投资增速20.2%还不错，这是经济增速的重要保证。未来政策会将其维持在20%左右。

目前经济运行回暖的趋势不错，近期央行的观点对后期展望比较乐观。这个乐观不是GDP一路向上，而是对调结构和经济增速之间保持平衡的一种信心。所以在政策上，央行会坚持目前稳健的货币政策，市场不会出现流动性泛滥等过于宽松的流动性供给，流动性调节的操作会更加灵活。

**ROO7大概率回升至3.8%水平**

上周IRS波动幅度很大，前期资金宽松，利率大幅下行，但repo IRS 1y在3.9%的位置有较强的阻力，但由于fixing持续偏低，最终跌至3.86%。不过央行暂停逆回购的消息将IRS轻易推高，repo 1y回到3.95%左右。全周IRS波动幅度大约8bp左右，曲线陡峭化。

本周，根据上文分析，资金面会从目前的宽松过渡到平衡，甚至略有收紧，R007大概率回升至3.8%水平，而且历史数据显示，10月下旬会有R007明显上升的波动。另一大不确定因素是央行的逆回购操作，7天品种保持地量发行是必然的，而一旦7天操作也停止，那么带给市场的心理预期影响很大，这必然推升IRS利率上行。

我们推荐本周继续支付rpeo IRS固定利率，尤其是中短端，Shibor IRS也可以支付固定利率。当然，资金是短暂收紧，如果IRS曲线大幅上扬，则可以选择收取短端固定利率。（完）