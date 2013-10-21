中国基金：摩根大通获批在中国代销基金，将向企业客户推货币基金

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海10月21日 - 摩根大通 中国法人银行--摩根大通中国周一宣布，已获准在中国境内销售证券投资基金，该行将在向银行业监管机构完成法规要求的报告后，开始向其机构及企业客户销售上投摩根人民币货币市场基金。
上投摩根是摩根大通旗下摩根资产管理与上海国际信托投资公司合资的基金公司。公司新闻稿称，摩根大通中国设立了环球流动资金部作为其基金销售部，为其境内企业和机构提供人民币投资顾问和系统性服务。
摩根大通环球企业银行大中华区主管黄毅表示，无论是本地还是国际的机构和企业客户，在进行投资时都期望建立更加稳健的投资政策，使用更广泛的投资工具，其中以固定收益产品为主。
他说，“基金销售业务资格日后将有助于我们为客户提供传统银行产品的同时，在高速增长的资产管理产品上为客户提供最广泛的投资选择。”
上投摩根货币市场基金的投资组合平均剩余期限控制在120天以内，主要投资于流动性较好的短期债券、回购、央票、大额存单等。截止9月底，其规模已超过350亿元人民币。
此前，汇丰、花旗 、渣打 等总部位于上海的外资银行中国公司已获得公募基金销售资格。摩根大通是总部位于北京的外资银行中国公司中的首家。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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