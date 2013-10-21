中国基金：摩根大通获批在中国代销基金，将向企业客户推货币基金

路透上海10月21日 - 摩根大通 中国法人银行--摩根大通中国周一宣布，已获准在中国境内销售证券投资基金，该行将在向银行业监管机构完成法规要求的报告后，开始向其机构及企业客户销售上投摩根人民币货币市场基金。

上投摩根是摩根大通旗下摩根资产管理与上海国际信托投资公司合资的基金公司。公司新闻稿称，摩根大通中国设立了环球流动资金部作为其基金销售部，为其境内企业和机构提供人民币投资顾问和系统性服务。

摩根大通环球企业银行大中华区主管黄毅表示，无论是本地还是国际的机构和企业客户，在进行投资时都期望建立更加稳健的投资政策，使用更广泛的投资工具，其中以固定收益产品为主。

他说，“基金销售业务资格日后将有助于我们为客户提供传统银行产品的同时，在高速增长的资产管理产品上为客户提供最广泛的投资选择。”

上投摩根货币市场基金的投资组合平均剩余期限控制在120天以内，主要投资于流动性较好的短期债券、回购、央票、大额存单等。截止9月底，其规模已超过350亿元人民币。