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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 10:36 BJT

澳新汇市：澳元与新西兰元逼近数月高点，受利差交易升温激励

澳元兑日圆看来将测试95.88日圆，此为4-8月跌势的50%回档位。

多数澳元近期升势是因为美元全面走弱，外界益发预期美联储的货币政策将持续到明年。相较之下，市场押注澳洲央行的宽松周期已告一段落。

迥然不同的货币政策前景，鼓励投资人借入低利率的美元和日圆，买进收益相对较高的澳元和新西兰元。

接下来的焦点是美国周二公布的9月非农就业报告，以及周三公布的澳洲通胀数据。

新西兰元兑美元 报0.8480美元，在公布移民数据后一度触及日高0.8508美元。(完) 　　
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