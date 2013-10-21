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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 10:33 BJT

日本股市：早盘上涨近1%，受企业获利和美联储宽松资金预期支撑

路透东京10月21日 - 日本股市日经指数周一早盘中一度升破14,700点，为三周来首次，受上周五美股强劲表现支撑，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将延后削减经际刺激计划的预期也扶助日股。

宽松资金将在市场上维持较长时间的展望，早盘中帮助推动日经指数 上涨0.9%，报14,695.09点。稍早高见14,727.85点，为9月27日以来最高位。

美股标准普尔500指数周五连续两日刷新纪录高位，因谷歌和摩根士丹利等公司的业绩强于预期。

分析师预期日本企业财报季也将有强劲表现。

丰田汽车 上涨1.0%，Panasonic 劲扬1.8%，佳能 升0.8%。

东证股价指数 上涨0.5%，报1,212.07点，其33个类股均上涨。(完)
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