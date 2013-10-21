基金产业：上周全球投资者从货币市场基金中撤出700亿美元资金--美银美林

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透纽约10月18日 - 美国银行美林全球研究周五公布的一份报告称，10月16日止当周全球投资者从货币市场基金中撤出700亿美元，因担心美国政府可能出现债务违约。
10月16日止当周为2011年8月以来从该类基金中资金流出规模最大一次。
如果周三未能就提高债务上限达成一致，那么政府将不得不对货币基金持有的一些短期公债违约。交易商担心这将严重损害全球经济。
周三稍晚，美国国会通过了避免美国违约的议案，并结束了政府的停摆。
根据该报告，10月16日止当周全球股票基金的资金流入规模为172亿美元，为四周来最高资金流入量。该报告亦使用了基金追踪机构EPFR Global的数据。
有106亿美元新资金流入美国股票基金，亦有34亿美元资金流入欧洲股票基金，这是2002年开始有记录以来第三高的一周流入资金量，而且是这欧洲股票基金连续第16周吸引新资金。
新兴市场股票基金吸引到9亿美元新资金。根据该报告，在过去六周来，已实现五周资金净流入。
最近一周全球债券基金的资金流出规模为33亿美元，为连续第三周净流出。但风险较高的高收益债券基金吸引了17亿美元新资金，为连续第六周净流入。
持有政府公债、主要是美国公债的基金最近一周资金流出量为9亿美元，为连续第六周资金流出。投资级债券基金资金流出规模为20亿美元，为6月底以来流出规模最大一周。
主要持有实货黄金的贵金属基金的资金流出规模为11亿美元，为14周来最大流出量。
持有日本股票的基金吸引了6亿美元新资金，为连续第六周净流入，日股日经指数 过去一周累计涨3.1%。(完)
(编译 于春红; 审校 石冠兰)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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