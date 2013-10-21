基金产业：上周全球投资者从货币市场基金中撤出700亿美元资金--美银美林

路透纽约10月18日 - 美国银行美林全球研究周五公布的一份报告称，10月16日止当周全球投资者从货币市场基金中撤出700亿美元，因担心美国政府可能出现债务违约。

10月16日止当周为2011年8月以来从该类基金中资金流出规模最大一次。

如果周三未能就提高债务上限达成一致，那么政府将不得不对货币基金持有的一些短期公债违约。交易商担心这将严重损害全球经济。

周三稍晚，美国国会通过了避免美国违约的议案，并结束了政府的停摆。

根据该报告，10月16日止当周全球股票基金的资金流入规模为172亿美元，为四周来最高资金流入量。该报告亦使用了基金追踪机构EPFR Global的数据。

有106亿美元新资金流入美国股票基金，亦有34亿美元资金流入欧洲股票基金，这是2002年开始有记录以来第三高的一周流入资金量，而且是这欧洲股票基金连续第16周吸引新资金。

新兴市场股票基金吸引到9亿美元新资金。根据该报告，在过去六周来，已实现五周资金净流入。

最近一周全球债券基金的资金流出规模为33亿美元，为连续第三周净流出。但风险较高的高收益债券基金吸引了17亿美元新资金，为连续第六周净流入。

持有政府公债、主要是美国公债的基金最近一周资金流出量为9亿美元，为连续第六周资金流出。投资级债券基金资金流出规模为20亿美元，为6月底以来流出规模最大一周。

主要持有实货黄金的贵金属基金的资金流出规模为11亿美元，为14周来最大流出量。

持有日本股票的基金吸引了6亿美元新资金，为连续第六周净流入，日股日经指数 过去一周累计涨3.1%。(完)