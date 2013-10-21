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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 12:42 BJT

《中国国债发行日程表》--10月21日

1、以下为中国即将或正在发行的国债:

发债主体    规模      期限   票面利率     债券类型        发行时间    上市时间
         (亿元人民币)       
-------------------------------------------------------------------------------   
  财政部    *315.5     7年    *4.07%     记账式国债       10/17-10/21   10/23
  财政部     240       2年    *3.77%     记账式国债       10/21-10/23   10/25
  财政部    *280       10年 *周三招标    续发记账式国债   10/24-10/28   10/30
  财政部     --        1年      --       记账式国债         10/30
  财政部     --        5年      --       记账式国债         11/6
  财政部     --      3/5年      --       凭证式储蓄国债     11/10
  财政部     --        7年      --       续发记账式国债     11/13
  财政部     --       50年      --       记账式国债         11/15
  财政部     --       10年      --       续发记账式国债     11/20
  财政部     --        5年      --       续发记账式国债     12/4
  财政部     --       30年      --       记账式国债         12/6
  财政部     --        7年      --       续发记账式国债     12/11
  财政部     --      三个月     --       贴现国债           12/13
------------------------------------------------------------------------------- 
    
2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债:

  发债主体      规模     期限      票面利率       债券类型        发行时间        上市时间
           (亿元人民币)        
---------------------------------------------------------------------------------------------  
 河北等七省市    221      5年       *4.33%       地方政府债      10/22-10/24        10/28
---------------------------------------------------------------------------------------------
    
3、地方政府自行发债:

发债主体      规模     期限      票面利率    债券类型      发行时间        上市时间
           (亿元人民币)        
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  浙江省       59      5年      *周五招标   地方政府债    10/28-11/1          --
               59      7年      *周五招标   地方政府债    10/28-11/1          --
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注:1、*代表新增
   2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完)

 (整理 边竞； 审校 丁淑琴)
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